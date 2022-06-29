«وول ستريت» تصعد بدعم تخفيف القيود الصينية .. تجدد الآمال بانتعاش النمو العالمي

صعدت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس، بعد أن خففت الصين بعض قيود الحجر الصحي المتعلقة بكوفيد - 19 بالنسبة للقادمين من الخارج، ما زاد الآمال في انتعاش النمو العالمي.وبحسب "رويترز"، زاد مؤشر داو جونز الصناعي 110.79 نقطة، أي 0.35 في المائة، إلى 31549.05 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 12.89 نقطة، أي 0.33 في المائة، إلى 3913.00 نقطة، في حين زاد مؤشر ناسداك المجمع 17.69 نقطة، أي 0.15 في المائة، إلى 11542.24 نقطة مع بدء التعاملات.من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس مدعومة بمكاسب في الأسهم المرتبطة بالسلع وشركات صناعة السيارات، بعد أن خففت الصين قيود الحجر الصحي المتعلقة بكوفيد - 19.وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي وسط تراجع المخاوف بشأن تحركات البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية من أجل السيطرة على ارتفاع التضخم.وارتفعت أسهم قطاعي النفط والغاز في أوروبا 1.9 في المائة و3.2 في المائة على الترتيب، حيث زادت أسعار السلع الأساسية مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للمعادن.وقالت السلطات الصحية، إن الصين ستخفض فترة الحجر الصحي المتعلقة بكوفيد - 19 إلى سبعة أيام للقادمين من الخارج، مع قضاء ثلاثة أيام أخرى في المنزل، بينما لم تسجل بكين وشنغهاي أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ أشهر.وارتفع سهما لوي فيتون "إل.في.إم.إتش"، و"ريشمون" للسلع الفاخرة، اللتين تعتمدان على الصين في جزء كبير من إيراداتهما، بواقع 1.4 في المائة و2.7 في المائة على الترتيب.ومن بين الأسهم الأخرى، زاد سهم "فاليو" 3.1 في المائة بعد أن وقعت شركة قطع غيار السيارات الفرنسية عقدا كبيرا مع "بي.إم.دبليو" لتزويد منصة السيارات الكهربائية المقبلة من شركة صناعة السيارات الألمانية بأنظمة متقدمة لمساعدة القيادة.وفي آسيا، صعد مؤشر نيكاي الياباني وتجاوز مستوى 27 ألف نقطة، ذي الأهمية المعنوية لأول مرة منذ أسبوعين أمس، مدعوما بارتفاع أسهم شركات الطاقة، وإن حدت الضبابية المرتبطة برفع أسعار الفائدة الأمريكية من المكاسب.وزاد مؤشر نيكاي 0.66 في المائة ليغلق عند 27049.47 نقطة مقتربا من أعلى مستوى بلغه خلال جلسة أمس. ويواصل المؤشر ارتفاعه لرابع جلسة على التوالي.وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.06 في المائة إلى 1907.38 نقطة.وكان قطاع الطاقة هو الأفضل أداء على مؤشر نيكاي وصعد 3.8 في المائة بعد ارتفاع أسعار النفط. ولم يسجل أي قطاع خسائر، لكن أسهم شركات المعادن الأساسية حققت أقل مكاسب وزاد مؤشر القطاع 0.31 في المائة.وسجل سهم شركة كهرباء طوكيو أعلى زيادة مئوية على مؤشر نيكاي وارتفع 7.21 في المائة في ظل موجة حارة تشهدها العاصمة اليابانية من المتوقع أن تضغط على إمدادات الطاقة.كما صعد سهم شركة إنبكس النفطية 4.88 في المائة وكان ضمن أفضل الأسهم أداء.وفاق أداء أسهم شركات السيارات السوق، إذ استفادت من انخفاض الين في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أنعش قيمة المبيعات في الخارج.وقفز سهم "ميتسوبيشي موتورز" 5.82 في المائة، في حين صعد سهم "تويوتا" 2.17 في المائة.وارتفع سهم "فاست ريتيلنج" المالكة لسلسلة متاجر "يونيكلو" للملابس 0.71 في المائة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر.