ارتفاع معظم البورصات الخليجية .. و«المصرية» تتراجع للجلسة الثانية

ارتفعت معظم البورصات الخليجية بنهاية تعاملات أمس، بينما واصلت السوق المصرية تراجعها للجلسة الثانية على التوالي.وزاد مؤشر دبي 1.1 في المائة إلى 3253 نقطة. وزاد سهم بنك السلام بنحو 4.45 في المائة، و"دبي للاستثمار" بنحو 3.27 في المائة، وتراجعت أسهم "الإثمار القابضة" بنحو 3.74 في المائة، و"أمان" بنحو 1.21 في المائة، فيما تصدر سهم "إعمار العقارية" قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 10.4 مليون سهم بقيمة 54.3 مليون درهم.وصعد مؤشر أبو ظبي 1.98 في المائة إلى 9392 نقطة. وارتفع سهم "البحيرة الوطنية للتأمين" بنحو 15 في المائة، و"الفجيرة لصناعات البناء" بنحو 14.74 في المائة، و"رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية" بنحو 8.74 في المائة، وتراجعت أسهم "مجموعة أرام" بنحو 5.08 في المائة، و"فيرتيجلوب" بنحو 1.43 في المائة.وصعد مؤشر قطر 1.1 في المائة إلى 12292 نقطة. ودعم المؤشر ارتفاع قطاع البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، بينما تراجع قطاع التأمين، والاتصالات، والنقل، والبضائع.وتراجع مؤشر البحرين 0.25 في المائة إلى 1806 نقاط. وضغط على المؤشر العام قطاع المال الذي انخفض 27. في المائة بفعل هبوط أسهم مجموعة جي أف إتش المالية، وبنك البحرين الوطني، البنك الأهلي المتحد بنحو 1.43 في المائة، 0.81 في المائة، 0.6 في المائة على التوالي.وارتفع مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 8148 نقطة. وزاد مؤشر مسقط 0.27 في المائة إلى 4128 نقطة.وفي القاهرة، واصل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية تراجعه للجلسة الثانية على التوالي ليغلق خاسرا 0.82 في المائة إلى 9179 نقطة بضغط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.041 مليار جنيه.