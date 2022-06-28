الهولنديون أمام الخيار الصعب .. الزلازل مقابل الغاز

على مدى ربع قرن، عانى السكان المحليون، مثل لورنس مينجيرينك، هزات أرضية مدمرة مرتبطة بحقل جرونينجن العملاق للغاز في هولندا.لكن عند سؤال مينجيرينك عما إذا كان ينبغي للحكومة الهولندية تمديد الإنتاج للحد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، كان لديه إجابة بسيطة، نعم."إنها فرصة للاستقلال عن روسيا. هذا جيد بالنسبة لي"، كما قال الرجل (64 عاما) لـ"فاينانشيال تايمز" من منزله الذي تسنده دعامات خشبية بعد أن دمرته سلسلة من الزلازل الناجمة عن عملية استخراج الغاز.اكتسب مستقبل حقل جرونينجن في أقصى شمال شرقي هولندا أهمية جديدة منذ الأزمة اندلاع بين روسيا وأوكرانيا في شباط (فبراير) الماضي التي أدت إلى تفاقم ارتفاع أسعار الطاقة.ضخ حقل جرونينجن، وهو الأكبر من نوعه في أوروبا، أكثر من 50 مليار متر مكعب من الغاز في ذروة إنتاجه منذ نحو عقد من الزمان. لكن من المقرر إغلاقه في نهاية أيلول (سبتمبر) بسبب الزلازل التي أدت إلى أكثر من 160 ألف مطالبة بالتعويض عن الأضرار حتى الآن.الخطوة التي اتخذتها روسيا هذا الشهر للحد بشكل حاد من كمية الغاز التي ترسلها إلى أوروبا الغربية - والتحذيرات من أنها قد تقطع الإمدادات تماما بحلول الشتاء - زادت فقط من حدة النقاش. تمتلك جرونينجن ما يكفي من الغاز للتعويض عن الإمدادات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أعوام.على الرغم من الضغوط، كانت الحكومة الهولندية مترددة في زيادة الإنتاج. هذا الأسبوع، قررت الحد من استخدام الغاز والسماح بحرق مزيد من الفحم، بدلا من استخدام حقل جرونينجن."فقط عند حدوث حالة تتعلق بالسلامة وخطيرة للغاية إلى درجة يمكنك مقارنتها بسلامة سكان جرونينجن - مثلا إذا لم يعد بإمكاننا تدفئة مستشفياتنا أو لم يعد بإمكاننا الطهي في المنازل - سيكون استخراج الغاز الإضافي في جرونينجن خيارا متاحا"، كما قال هانز فيلبريف، وزير الدولة لشؤون التعدين، لصحيفة "إن آر سي". أضاف، "الوضع خطير".بدأت الهزات الأرضية في حقل جرونينجن الذي افتتح في 1963، في الثمانينيات حينما بدأ الطين المحلي الناعم والحجر الرملي في التحول. في ذروة الهزات في 2017، حدثت 100 هزة وصلت قوة بعضها إلى 3.6 درجة على مقياس ريختر. اليوم، حتى لو توقف الإنتاج في الحقل الذي تبلغ مساحته 900 كيلو متر مربع ستستمر الزلازل لمدة عقد على الأقل.بعد تجاهل المشكلة في البداية، أجبرت الحكومة الهولندية المشغل "إن أيه إم"، وهو مشروع مشترك بين "شل" و"إكسون"، على خفض الإنتاج اعتبارا من 2013. وفي 2018 أعلنت الحكومة أن الحقل سيتم إغلاقه.انخفض الإنتاج من 54 مليار متر مكعب في 2013 إلى 4.6 مليار متر مكعب متوقع هذا العام. لكن لا يزال هناك 450 مليار متر مكعب من الاحتياطيات، ويعتقد بعضهم أن الحكومة ستجد صعوبة في عدم الاستفادة منها إذا أوقفت روسيا إمدادات الغاز تماما. لطالما تحدثت الحكومة الهولندية عن إمكانية استخراج الغاز في 2023 و2024، لكن فقط إذا كانت هناك حاجة إليه لتعبئة مخزون الطوارئ.دفعت الدولة و"إن أيه إم" نحو 1.5 مليار يورو تعويضات للسكان المتضررين ولتمويل تدعيم أو إعادة بناء المنازل في المنطقة.لكن فقط نحو أربعة آلاف من العقارات المعرضة للخطر البالغ عددها 26 ألفا تتمتع بالحماية بعد أعوام من الخلافات حول مدى مسؤولية عملية الاستخراج، وفقا لمجلس غاز جرونينجن الذي يمثل المجتمع. حسب المجلس، سيتم إنفاق 5.3 مليار يورو بحلول 2027 على تدعيم وتقوية المنازل في المنطقة.انتظر مينجيرينك أعواما حتى تتم إعادة بناء منزله. تسبب زلزال حدث في 2003 في إلحاق ضرر بالمرافق الخارجية لمنزله، لكنه تمكن من إصلاحها باستخدام تعويض قدره ثلاثة آلاف يورو. ثم في 2014، تضرر منزله من هزة أرضية أخرى. ساءت تصدعات المنزل في 2019، وتم استدعاء عمال البناء لتركيب الدعامات. يتذكر قائلا، "كانوا مصدومين. قالوا من الممكن أن يسقط المنزل". أحد الجيران باع منزله وهو يشعر بالإحباط.زادت سرعة وتيرة العمل منذ إنشاء هيئة جديدة في 2020 لتكون غرفة مقاصة لطلبات التعويض. تلقت ما يزيد قليلا على 163 ألف طلب تعويض حتى الآن.جان ويجبولدوس، رئيس مجلس غاز جرونينجن، هو شخص آخر انقلبت حياته رأسا على عقب منذ أن ضرب الزلزال منزل مزرعته قبل عقد من الزمان. قال وهو يحتسي القهوة في مركز قرية جارمروولد القريبة، "عندما هطلت الأمطار في ذلك اليوم، كان لدي دلاء ومناشف على الأرض لأن المطر كان يدخل من السقف".حصل أخيرا على المال والموافقة على بناء عقار جديد مقاوم للزلازل على أرضه. لم يتضرر أحد بشدة بسبب الزلازل، لكنه أكد أن عشرات الآلاف يعيشون في خوف دائم.مع ذلك هو يدعم زيادة إنتاج الغاز في حالة الطوارئ. قال، "إذا كانت المستشفيات ومنازل كبار السن ستصبح باردة، عندها يتعين علينا إعادة استخراج الغاز".الرأي العام يتغير بسرعة الهزات الأرض. وجد استطلاع أجرته شركة إنجيما للأبحاث في آذار (مارس) أن نحو ثلثي سكان جرونينجن يؤيدون زيادة استخراج الغاز إلى حد ما. أكثر من ثمانية من كل عشرة أشخاص يعتقدون أن هولندا يجب أن تتوقف عن استيراد الغاز الروسي.مع ذلك، السياسيون المحليون أقل اقتناعا. توم روستبيل، عضو الحزب الديمقراطي الليبرالي الاجتماعي، شدد على أنه "سيتخذ موقفا قويا ضد استخراج الغاز تحت أي ظرف".قال إن كل حزب في مجلس جرونينجن يعمل ضد الاستخراج، مضيفا أن ستة آلاف منزل آخر ستحتاج إلى التدعيم إذا استمرت عملية الاستخراج. قال رستبيل إن ستة فقط من أصل 600 شخص في المؤتمر السنوي الحزب الديمقراطي الليبرالي الاجتماعي الذي انعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع، دعموا استمرار استخراج الغاز.عارضت ميريام وينجا، عضو مجلس محلي في حزب الخضر التي اضطرت إلى بيع منزلها المتضرر من الزلزال، زيادة إنتاج الغاز، ودعت بدلا من ذلك إلى تخفيضات جذرية في استخدام الطاقة، بما في ذلك إغلاق المستخدمين الصناعيين الكبار، إلى جانب حملة ضخمة لعزل المنازل لخفض استهلاكها.