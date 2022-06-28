الروبل الروسي ينزل عن مستوى 52 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مايو 2015

سجل الروبل الروسي مستوى مرتفعا جديدا في أكثر من سبعة أعوام اليوم الثلاثاء مع حصوله على دعم من قيود على تحركات رؤوس الأموال ومدفوعات ضرائب في نهاية الشهر وهو ما غطى على تأثير بيانات غربية بأن روسيا تخلفت عن سداد مدفوعات سندات دولية.

وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء في العالم هذا العام بدعم من إجراءات طارئة اتخذتها السلطات لحماية النظام المالي في روسيا من العقوبات الغربية بعد أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من جنوها إلى أوكرانيا.

وعند أعلى مستوى في الجلسة، سجل الروبل 50.61 مقابل الدولار في سوق موسكو للمرة الأولى منذ أواخر مايو أيار 2015. وقفز إلى 54.40 أمام اليورو، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2015 .

وعند الساعة 1610 بتوقيت جرينتش، كان الروبل مرتفعا حوالي ثلاثة بالمئة عند 51.88 مقابل العملة الخضراء وأكثر من 2.5 بالمئة أمام اليورو عند 54.677 .