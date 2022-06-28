القيادة تعزي ملك الأردن إثر حادث تسرب غاز في ميناء العقبة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، للملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن إثر حادث تسرب غاز في ميناء العقبة وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك: "علمنا بنبأ حادث تسرب غاز في ميناء العقبة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب الأردن الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب المملكة الأردنية الهاشمية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك الأردن إثر حادث تسرب غاز في ميناء العقبة وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد: "بلغني نبأ حادث تسرب غاز في ميناء العقبة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب.