روسيا: الهجوم على أوكرانيا سينتهي فور استسلام كييف

قال الكرملين اليوم إن هجومه في أوكرانيا سينتهي عندما تستسلم السلطات والجيش الأوكرانيين.

وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وفقا للفرنسية: "يمكن للجانب الأوكراني إنهاء النزاع في غضون يوم واحد. يجب إصدار أوامر للوحدات القومية بإلقاء السلاح، ويجب إصدار أوامر للجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم، ويجب تنفيذ كل الشروط التي وضعتها روسيا. حينها سينتهي كل شيء خلال يوم واحد".