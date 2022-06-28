15 يوليو آخر موعد للتقدم بعروض استضافة كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تمديد المهلة النهائية لاستقبال ملفات استضافة كأس آسيا 2023 بعد انسحاب الصين من الحصول على حقوق تنظيمها، وكان من المقرر أن تستضيفها في يونيو 2023، لكن رغبة البلاد الصارمة في التخلص من الجائحة، كانت وراء قرار الاعتذار عن عدم الاستضافة.

وقال في بيان اليوم، إنه يجب على الدول الراغبة باستضافة كأس آسيا أن تتقدم بملفات بحلول 15 يوليو، بعدما كانت المهلة السابقة تنتهي في 30 يونيو، وأكدت كوريا الجنوبية منذ أيام، أنها ستتقدم بملف للاستضافة، بينما قالت اليابان إنه حدث تواصل معها بشكل غير رسمي لمعرفة إمكانية إقامة المسابقة على أرضها، وأعلنت أستراليا أنها تدرس التقدم بعرض محتمل أيضا.