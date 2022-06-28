مقتل 3 وإصابة 50 في اصطدام قطار ركاب بشاحنة وخروجه عن القضبان في أمريكا

قالت السلطات الأمريكية، إن قطارا تابعا لشركة أمتراك يقل مئات الركاب خرج عن القضبان في شمال ولاية ميزوري الأمريكية اليوم الثلاثاء، بعد أن اصطدم بشاحنة عند معبر، مما أسفر عن مقتل شخصين على متنه وشخص في الشاحنة وإصابة 50 على الأقل.

وقالت "أمتراك" إن القطار، الذي كان يقل 243 راكبا و 10 من أفراد الطاقم، اصطدم بالشاحنة عند معبر بالقرب من ميزوري الساعة (17:42 بتوقيت جرينتش) في أثناء توجهه شرقا من لوس أنجليس إلى شيكاجو، وأضافت أن 8 عربات وقاطرتين خرجت عن المسار.

وأكد جاستن دان المتحدث باسم دورية الطرق السريعة في ميزوري، في مؤتمر مقتل الثلاثة، وقال الاصطدام وقع عند معبر غير خاضع للرقابة، بدون إشارات، وأضاف "تم نقل جميع ركاب القطار الجرحى وغير المصابين من مكان الحادث"، وقالت خدمة الإسعاف في تشاريتون إن 50 شخصا على الأقل أصيبوا.

وتقع ميندون في منطقة ريفية على بعد 160 كيلومترا شمال شرقي كانساس سيتي بولاية ميزوري، وقال المجلس الوطني الاتحادي لسلامة النقل إنه يجمع معلومات عن الحادث.

وأظهرت لقطات جوية جميع عربات الركاب الثمانية ما عدا واحدة وقد انقلبت بالكامل على جانبها الأيمن، واصطفت عشرات الشاحنات والسيارات في شارع قريب وشوهدت الطائرات الهليكوبتر تحلق فوق المنطقة بينما كان رجال الإنقاذ يعملون.