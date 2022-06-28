طوكيو تواجه أقوى موجة حر في يونيو منذ 150 عاما

سجلت اليابان اليوم الثلاثاء، درجات حرارة شديدة لليوم الرابع على التوالي، حيث حطمت درجات الحرارة في العاصمة أعلى مستوياتها في نحو 150 عاما لشهر يونيو، بينما حذرت السلطات من أن إمدادات الكهرباء لا تزال تعاني من الضغوط.

وتشير التوقعات، إلى أن درجة الحرارة العظمى في طوكيو تبلغ 36 درجة مئوية اليوم الثلاثاء، بعد 3 أيام متتالية تجاوزت خلالها 35 درجة، في أسوأ موجة من الطقس الحار في يونيو منذ بدء التسجيل في 1875.

وارتفعت حالات دخول المستشفيات جراء الإصابة بضربة شمس صباح اليوم، مع استمرار الكثيرين في العاصمة في تجاهل نصيحة الحكومة، وذلك بالاستمرار في ارتداء الكمامات خارج الأماكن المغلقة، وهو إرث أكثر من عامين من الجائحة، ولليوم الثاني، طلبت السلطات من سكان طوكيو ترشيد استهلاك الكهرباء لتجنب انقطاع التيار.

وتأتي موجة الحر قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الوطنية، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن ارتفاع الأسعار بما في ذلك الكهرباء، مصدر قلق كبير للناخبين، وتراجع شعبية الحكومة، وقالت شبكة فوجي إنه حتى (00:00 بتوقيت جرينتش)، نقل 13 شخصا إلى المستشفى للاشتباه بإصابتهم بضربة شمس. وذكرت وسائل إعلام أنه يُعتقد أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما بسبب ضربة شمس.