موديز : روسيا تتخلف عن سداد ديونها لأول مرة منذ 1918

أكدت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، أن روسيا أصبحت في حكم الدولة المتخلفة عن سداد ديونها الخارجية، مشيرة إلى أن روسيا فشلت في دفع فوائد مستحقة على إصداري سندات حكومية بعد انتهاء فترة السماح المقررة بـ 30 يوما.

وكانت أخر مرة تخلفت فيها روسيا رسميا عن سداد ديونها الخارجية، في 1918 عقب الثورة البلشفية وتوقف النظام الشيوعي الجديد الذي تولى السلطة في روسيا في ذلك الوقت عن سداد ديون روسيا القيصرية.

وكانت أخر مرة تخلفت فيها روسيا عن سداد ديون سيادية، في 1998 بسبب الأزمة المالية التي نجمت عن انهيار أسعار النفط وتدهور قيمة الروبل، لكن هذا التخلف اقتصر في ذلك الوقت على ديونها الداخلية.

ولا يعتبر التخلف الأخير عن سداد الديون إفلاسا لروسيا التي تمتلك موارد مالية كبيرة، لكنها لا تستطيع تحويل الأموال المستحقة إلى الدائنين بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها نتيجة حربها مع أوكرانيا.

من ناحيته قال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لـ "إنترفاكس" الروسية أمس، إن عدم وصول أقساط ديون روسيا إلى مستحقيها بسبب العقوبات "ليس مشكلتنا".

يذكر أنه بنهاية الأحد الماضي، انتهت فترة الـ 30 يوما المتاحة لسداد 100 مليون دولار من فوائد الديون الروسية المقرر سدادها يوم 27 مايو الماضي، وفي حال انتهاء فترة السماح دون السداد يتم اعتبار الدولة متخلفة رسميا عن سداد التزاماتها.

وقال جيلس كولان كبير المحللين في (إتش واي.سي إم جروب) : "مع استفادة روسيا من الأسعار العالية لصادراتها من الطاقة، فهي تمتلك الوسائل والرغبة في سداد ديونها الخارجية، وبالتالي فإن تخلفها عن السداد هو موضوع تقني بحت، لذلك لا يشعر الكثير من المستثمرين بالقلق ويمكنهم الانتظار لمعرفة ما سيحدث دون خوف شديد على أموالهم لدى موسكو".

وفي الأسبوع الماضي، قالت روسيا إنها ستسدد أقساط ديون سيادية قيمتها 40 مليار دولار بالروبل، منتقدة حالة "القوة القاهرة" التي فرضها الغرب على بلاده بشكل مصطنع.