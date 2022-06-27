تكلفة شحن سيارات تسلا ترتفع في بريطانيا مع ارتفاع أسعار الكهرباء 

ارتفعت تكلفة شحن بطارية السيارة الكهربائية الأكثر انتشارا في بريطانيا تسلا موديل3 بنسبة 37% منذ ديسمبر الماضي مع ارتفاع أسعار الكهرباء في البلاد، وتوقعات بزيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور المقبلة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار البنزين في بريطانيا خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية لتصل تكلفة ملء خزان وقود السيارة العادية إلى أكثر من 100 جنيه إسترليني (123 دولار). كما ارتفعت تكلفة شحن بطاريات السيارات الكهربائية أيضا.

وارتفع سعر شحن البطارية باستخدام وحدات الشحن العامة عالية السرعة إلى 48 بنس لكل كيلووات/ساعة في نهاية مايو الماضي مقابل 35 بنس لكل كيلووات/ساعة في ديسمبر الماضي وهي نفس أسعار الشحن في مخطات الوقود. وقد ارتفعت أسعار الجملة للكهرباء في بريطانيا بأكثر من المثل خلال العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية نتيجة الحرب الروسية ضد أوكرانيا التي نشبت في 24 فبراير الماضي.

في الوقت نفسه فإن شحن السيارات الكهربائية للوصول إلى 80% من طاقة البطارية باستخدام الكهرباء المنزلية أقل تكلفة، حيث يصل أعلى سعر للكهرباء المنزلية إلى 28 بنس لكل كيلووات/ساعة وفقا للحد الأقصى المقرر لأسعار الكهرباء في البلاد. وتصل تكلفة شحن بطارية السيارة تسلا في المنزل إلى 22.98 جنيه إسترليني، ويمكن أن ترتفع بنسبة 42% تقريبا إلى حوالي 32.62 جنيه إسترليني في أكتوبر المقبل عند مراجعة الحد الأقصى لأسعار الكهرباء في البلاد.