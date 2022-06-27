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أخبار اقتصادية- عالمية

مخزون النفط في الاحتياطي الأمريكي للطوارئ يهبط إلى 497 مليون برميل.. أدنى مستوى منذ 1986

مخزون النفط في الاحتياطي الأمريكي للطوارئ يهبط إلى 497 مليون برميل.. أدنى مستوى منذ 1986

"الاقتصادية" من الرياض

 أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 6.9 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 يونيو.
وبحسب البيانات، هبط مخزون الخام في احتياطي الطوارئ إلى 497.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 1986 .
وأشارت البيانات إلى أنه جرى إطلاق حوالي مليون برميل من الخام الخفيف وستة ملايين برميل من خامات ثقيلة من الاحتياطي البترولي إلى السوق.

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