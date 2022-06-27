سريلانكا تعلق بيع الوقود لأسبوعين

أعلنت سريلانكا التي تعاني من ضائقة مالية حادة تعليق بيع الوقود لأسبوعين باستثناء الكميات الموجهة للخدمات الأساسية، وناشدت الإثنين القطاع الخاص لإقرار العمل من المنزل مع نفاد الإمدادات، وفقا لـ"الفرنسية".

وقال المتحدث باسم الحكومة باندولا غوناوردانا "اعتبارًا من منتصف ليل اليوم، لن يتم بيع أي وقود باستثناء الكميات الموجهة للخدمات الأساسية مثل القطاع الصحي، لأننا نريد الحفاظ على احتياطياتنا الشحيحة".