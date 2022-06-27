منتدى عالمي في الرياض يناقش مستقبل إدارة المشاريع .. ويركز على 4 محاور

نظم معهد إدارة المشاريع "آي بي إم"، الجلسة الأولى للمنتدى العالمي لإدارة المشاريع، تحت شعار مستقبل إدارة المشاريع : بين الرقمنة والتكيف مع التغيير، وذلك برعاية صندوق الاستثمارات العامة.

وانطلق الحدث الدولي =أمس في الرياض، ويستمر على مدى يومين، ويركز على 4 محاور هي : البنية التحتية، التقنية والابتكار، المدن الذكية، والتنمية الاجتماعية.

حيث يستضيف المنتدى نخبة من الخبراء من شتى أنحاء العالم للمشاركة في حلقات النقاش والعروض التقديمية، إلى جانب معرض مخصص لشركاء المنتدى والجهات الراعية لاستعراض أحدث التقنيات بمجال إدارة المشاريع، إضافة لإقامة ورش عمل لتعزيز وترقية مهارات مدراء المشاريع وتحفيز الشباب والطلاب المحترفين على تطوير مهاراتهم، كما سيشهد المنتدى حفل توزيع جوائز للفائزين يقدمه معهد إدارة المشاريع بالتزامن مع فعاليات المنتدى العالمي لإدارة المشاريع.

ويشمل متحدثو المنتدى نطاقا من القادة في مجالات تخصصهم لمشاركة خبراتهم في مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك سير العمل وحلول الممارسات الفضلى، المهارات الشخصية، التقنيات الناشئة، التنوع، الاستدامة، وتوسيع نطاق الأعمال مع إعادة تعزي شغف مدراء المشاريع لتحقيق النجاح في مجالهم.

وتدير غريس نجار المديرة التنفيذية لمعهد إدارة المشاريع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حلقة نقاش حول "تحويل مهارات وكفاءات المشاريع للعالم الرقمي"، من منطلق خبرتها الممتدة لـ 25 عاما كمستشار ومهندس رئيس ومدير برامج، مما يجعلها المرشح المثالي لاستضافتها نقاش حول هذا الموضوع، إذ تركز على تأثير الثورة التقنية على الأعمال، ودورها في إجبار المنظمات على إعادة التفكير باستراتيجياتها، وإعادة تصور منظورها للقوى العاملة عبر بناء القدرات والمهارات وترقيتها.

وفي هذا السياق، قالت غريس نجار "يلعب حدث مثل المنتدى العالمي لإدارة المشاريع دورًا رئيسيًا في تمكين الأشخاص من تحقيق إمكاناتهم وتولي أدوار مؤثرة في إدارة المشاريع. لذا، يسعدني أن أشارك برؤيتي في هذا المجال، وأن ألتقي بأشخاص ذوي اهتمامات مشتركة. والأهم من ذلك أن أكون جزءًا من مثل هذا الحدث المرموق الذي سيكون له أثر ملهم وطويل المدى على مدراء المشاريع بالمملكة".

ومن ضمن المشاركين في المنتدى معهد إدارة المشاريع في أمريكا، بما فيهم جنيفر ثارب رئيس مجلس الإدارة، وجوزيف كاهيل، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في معهد إدارة المشاريع.

وتفتتح جنيفر ثارب، المنتدى بخطابها الرئيسي حول موضوع "مستقبل إدارة المشاريع : الرقمنة والتكيف مع التغيير والاستدامة والابتكار والشمول"، متناولة فيه 3 ملاحظات رئيسية حول التوقعات المستقبلية لقطاع المشاريع، بصفتها متحدثة رئيسية مخضرمة تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاما في القيادة.

فيما يضيف جوزيف كاهيل، حديثا حول "مناقشة مستقبل إدارة المشاريع"، من منطلق رؤيته القائمة على 20 عاما من الخبرة في القيادة العليا، مسلطا الضوء على مسيرة تطور معهد إدارة المشاريع على مر السنين، ومتطرقا إلى الدور المحوري الذي لعبه التحول الرقمي فيما شهده هذا القطاع من تقدم.

ويأتي المنتدى العالمي لإدارة المشاريع في وقت مهم بالنسبة للسعودية، حيث تشهد المملكة خلال السنوات الأخيرة طفرة في تدفق المواهب إلى قطاع إدارة المشاريع، إذ تصنف مهنة إدارة المشاريع اليوم من بين المهن الخمس الأكثر شيوعا بين الوافدين العاملين في السعودية، وتعزى هذه الزيادة إلى حرص المملكة على تعزيز الاقتصاد الوطني كجزء من برنامج رؤية المملكة 2030.