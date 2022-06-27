زيادة قوة الرد السريع في "الناتو" من 40 ألفا إلى أكثر من 300 ألف جندي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الإثنين إن الحلف سيضع مزيدا من قواته في حالة تأهب قصوى ليصل قوامها إلى أكثر من 300 ألف.

وأبلغ الصحفيين قبل قمة الحلف في مدريد والتي تعقد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي وفقا لرويترز: "سنغير قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي وسنضع مزيدا من الجنود في حالة تأهب قصوى ليصل عددهم إلى أكثر من 300 ألف".

ويبلغ قوام قوة الرد السريع التابعة للحلف حتى الآن نحو 40 ألف جندي.