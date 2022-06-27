20 تريليون ريال قيمة مشاريع قطاع المقاولات السعودي خلال 5 أعوام

كشف زكريا العبد القادر رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، حجم الشركات العاملة في قطاع المقاولات بالمملكة، التي بلغت 65 ألف شركة ومقاول تتنوع بين مؤسسات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وذلك خلال استضافته في اتحاد الغرف السعودية، للتعرف على مبادرات الهيئة وخدماتها لتنظيم وتطوير القطاع.

وبين، أن عدد العاملين في قطاع المقاولات بلغ 3 ملايين عامل من مختلف المهن، مفيدا أن العديد من الوظائف تم توطينها وجاري العمل مع الجهات المشرعة لتوطين المزيد، داعيا العاملين في القطاع للإطلاع على خدمات الهيئة الإلكترونية وتزويدها بمرئياتهم وملاحظاتهم للإسهام في تطويرها.

من جهته، أوضح حمد الحماد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد الغرف السعودية، أن قيمة المشاريع في قطاع المقاولات خلال 5 أعوام ماضية بلغت 20 تريليون ريال، مما يعكس أهمية القطاع وحيويته ودوره التنموي.

وأفاد، أن قطاع المقاولات لم يعد بكامل عافيته بعد الجائحة، ومن الصعب عودته بهذه السرعة والمؤشرات تشير أن القطاع يسير في مسار تصاعدي جيد، مؤكدا أن توطين السعوديين في هذا القطاع يسير في تنام مستمر، وهناك العديد من المبادرات التي أطلقت لزيادة نسبة الشباب السعودي في العمل فيه ومنها مبادرة "فني وطني" التي تعمل على زيادة جاذبية هذه المهنة للشباب والشابات الراغبين للعمل فيها.

وبين، أن اللجنة أسهمت في العديد من القرارات الداعمة، ومنها تقسيم المقابل المالي وتعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة وإيقاف الإلزام ببرنامج الفحص المهني ومنح الشركات تصاريح الحجر الصحي الخاص، فضلا عن التصحيح للعمالة في تعديل المهن والنقل، وإيقاف الجزاءات والتقييم أثناء الجائحة