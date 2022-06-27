ارتفاع الذهب مع اعتزام مجموعة السبع حظر استيراد المعدن من روسيا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي أثارت فيه أنباء عن اعتزام بعض الدول الغربية حظر واردات المعدن من روسيا رسميا بسبب حربها مع أوكرانيا بعض الاهتمام بالذهب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1835.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:31 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 % إلى 1836.30 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي أواندا "يبدو أن حظر مجموعة السبع استيراد الذهب الروسي يقدم بعض الدعم على المدى القريب في أوائل التعامل بآسيا. "ولكن ..لا أتوقع أن يمثل هذا تغييرا هيكليا في توقعات العرض والطلب يدعم الأسعار" بحسب رويترز.

