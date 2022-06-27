إنتاج النفط سيتوقف خلال 48 ساعة في الإكوادور إذا استمرت الاحتجاجات

أعلنت وزارة الطاقة الإكوادورية أن إنتاج النفط في الإكوادور بلغ "مستوى حرجا" وسيتوقف في غضون 48 ساعة إذا استمرت الاحتجاجات والحصار في البلاد.

وقال الوزارة في بيان "في حال استمر هذا الوضع سيتوقف إنتاج البلاد من النفط في أقل من 48 ساعة. فقد أدى التخريب والاستيلاء على الآبار وإغلاق الطرق إلى منع نقل الإمدادات والديزل اللازم لمواصلة العمليات" بحسب الفرنسية.

وقد بات "إنتاج النفط عند مستوى حرج" بعد قرابة أسبوعين من احتجاجات السكان الأصليين ضد غلاء المعيشة مع نصب حواجز وإغلاق طرق في 19 من أصل 24 مقاطعة في البلاد وفقا للوزارة. وتابعت الوزارة "اليوم تظهر الأرقام انخفاضا بأكثر من 50%" في الإنتاج الذي كان حتى 12 يونيو حوالى 520 ألف برميل يوميا.

وأعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو خفض أسعار المحروقات بنسبة تقل عن مطالب السكان الأصليين الذين يتظاهرون ويشلون الحركة في جزء من البلاد منذ أسبوعين. وقال الرئيس الاكوادوري خلال كلمة متلفزة "قررت خفض أسعار الوقود بعشرة سنتات (من الدولار) للغالون (3,78 ليترات) وسعر الديزل أيضا بعشرة سنتات للغالون".

وبذلك سيتراجع سعر الديزل إلى 1,80 دولار وسعر الوقود إلى 2,45 دولار في حين يطالب "اتحاد الشعوب الأصلية في الإكوادور" (كوني) بخفض سعر المحروقات إلى 1,50 و2,10 دولار.