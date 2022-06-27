المصافي: تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة 100% برأس مال 5 مليون ريال

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية عن الانتهاء من إصدار عقد التأسيس والسجل التجاري لشركتها التابعة تحت مسمى شركة السدو للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% لشركة المصافي العربية السعودية) برأس مال خمسة مليون ريال ومركزها الرئيسي جدة ، يتمثل نشاط الشركة بالقيام بالأنشطة العقارية والأنشطة المالية والتقنية المالية والخدمات السياحية وانشطة الإنشاءات العامة وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر. وستبدأ الشركة في تقديم خدماتها بعد استكمال كافة أعمال التأسيس من الناحية الادارية والفنية والتراخيص اللازمة.