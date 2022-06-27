النفط يواصل ارتفاعه قبل مباحثات مجموعة السبع بشأن الصادرات الروسية

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم مع ترقب المستثمرين لأي تحركات ضد صادرات النفط والغاز الروسية قد يتم اتخاذها خلال اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع في ألمانيا.

وتلوح في الأفق احتمال تزايد قلة الإمدادات في السوق مع سعي الحكومات الغربية إلى سبل خفض قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا على الرغم من أنه من المتوقع أيضا أن يناقش زعماء مجموعة السبع إحياء الاتفاق النووي الإيراني مما قد يؤدي إلى زيادة صادرات النفط الإيرانية.

ولكن في الوقت الحالي طغت مخاوف الإمدادات على المخاوف المتزايدة بشأن احتمال حدوث ركود عالمي بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المتشائمة بحسب رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو0.2 % إلى 113.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:42 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 2.8 % يوم الجمعة. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 107.73 دولار للبرميل مرتفعا 11 سنتًا أو 0.1 % بعد ارتفاعه 3.2 % في الجلسة السابقة.