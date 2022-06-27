1.356 تريليون ريال إجمالي استثمارات القطاع الصناعي في السعودية

بلغ حجم الاستثمارات الإجمالية للقطاع الصناعي في السعودية 1.356 تريليون ريال، فيما وصل عدد المصانع إلى 10561 مصنعا.وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" لنيسان (أبريل) 2022، التي تسلط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية، بهدف تعزيز الشفافية في القطاعين، لتأكيد تنوع الفرص التي يقدمها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة. كما تستعرض النشرة عدد الرخص السارية في القطاع التعديني حتى نيسان (أبريل) 2022 بإجمالي 2126 رخصة تتوزع بين 1359 رخصة لمحاجر مواد البناء، و559 رخصة استكشاف، و164 رخصة استغلال للتعدين والمناجم الصغيرة السارية، إضافة إلى 29 رخصة استطلاع، و15 رخصة فائض خامات معدنية.كما تسلط النشرة الضوء على عدد التراخيص الجديدة منذ بدء عام 2022 حتى نهاية نيسان (أبريل) بإجمالي 332 ترخيصا صناعيا، إضافة إلى إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسها والبالغة 558 مصنعا، باستثمارات تصل إلى 16.4 مليار ريال.واحتوت النشرة على تفاصيل المؤشرات الصناعية والتعدينية لشهر نيسان (أبريل) بواقع 72 ترخيصا صناعيا و2366 عمالة مرخصة للتراخيص الجديدة، باستثمارات بلغت 5.2 مليار ريال.كما تضمنت عدد المصانع التي بدأت الإنتاج بواقع 59 مصنعا بعدد عمالة يصل إلى 2713 عاملا، وبحجم استثمارات بلغ 838 مليون ريال، مستعرضة عدد الرخص التعدينية لنيسان (أبريل) البالغة 86 رخصة تتوزع على 68 رخصة محاجر ومواد بناء و13 رخصة استكشاف وخمس رخص استطلاع وأخيرا خمس رخص فائض خامات معدنية.يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين"، وذلك لإبراز الفرص الاستثمارية التي يقدمها القطاعان الصناعي والتعديني، لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهي أحد برامج رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.