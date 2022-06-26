خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لملك البحرين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية، إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تتعلق بتوطيد وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.

وقام بتسليم الرسالة، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.