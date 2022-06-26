سؤال يشغل الأسواق .. هل بات الركود وشيكا؟

هل اقتربنا من الوصول إلى هناك؟ الأسواق العالمية أقل من 20 في المائة من أعلى مستوياتها. وكان الشهر الماضي سيئا بشكل خاص.حتى الاستراتيجية الدفاعية "المفترض أنها متنوعة" التي طال أمدها، المتمثلة في جعل 60 في المائة من أصولك في الأسهم و40 في المائة في السندات كانت كارثة - تتجه قاعدة 60/40 نحو العام الأسوأ منذ 2008 "عندما انخفضت 20 في المائة". كان المخبأ الوحيد هو الصين.مع الأسف، هذا المستوى من البؤس لا يعني أنه لن يكون هناك مزيد من البؤس في المستقبل. قد يكون هناك ركود في المستقبل.الأسواق الهابطة لا تتسبب بالضرورة في فترات ركود ولا تأتي معها. مثلا، الأسواق الهابطة القصيرة الأجل، لكن السيئة جدا، التي حدثت في الأعوام 1962 و1966 و1987 و2018 لم تكن مصحوبة بالركود. لكن يمكن للركود أن يجعل السوق الهابطة أسوأ بكثير - أو على الأقل يجعلها لمدة أطول.أنظر إلى جميع الأسواق الهابطة منذ 1902 في الولايات المتحدة وسترى أن تلك الأسواق الخالية من الركود بالكاد استمرت في المتوسط 7.6 شهر. الأسواق التي أصابها الركود استمرت في المتوسط 23.8 شهر - وهذا يشمل الأسواق الهابطة القصيرة للغاية "شهر واحد" والركود الذي فرضته الدولة في 2020.هذا منطقي، بالطبع. الأسواق الهابطة، هي بشكل أساسي، رد فعل على المبالغة في التقييم - وعودة إلى نوع من المتوسط. إذا لم يكن هناك ركود - ومن ثم لا يوجد تغيير حقيقي في جزء الأرباح من المعادلة - يمكن أن يكون الانخفاض في الأسعار مند مستوى تبدو فيه نسب السعر/الربح جيدة سريعا وبسيطا.لكن أضف الركود للمعادلة وستنهار كل البساطة. يمكننا تحديد الأسعار عندما يكون لدينا جزء متحرك، لكن ليس عندما يكون لدينا جزآن. إذا كنت تتساءل عن سبب هوس جميع محللي الأسواق الآن بإمكانية حدوث ركود وإلى متى قد يستمر، فهذا هو السبب.معرفة الإجابة هي مسألة تحديد إلى أين سيذهب التضخم أولا، وثانيا كيف سيكون رد فعل محافظي البنوك المركزية على المستويات التي وصل إليها التضخم. يتطلع معظم المحللين إلى أسعار السلع الأساسية - أزمة التوريد التي دفعت الأرقام الرهيبة لمؤشر أسعار المستهلك هذا العام - للحصول على الإجابات.قد يكون هنا وميض من الأخبار الجيدة، انخفض سعر النفط بشكل طفيف ووصل سعر النحاس "أحد أكثر الأرقام متابعة في السوق" إلى أدنى مستوى في 16 شهرا "انخفض 14 في المائة هذا العام حتى الآن". وأسهم التعدين آخذة في الانخفاض أيضا.يشير هذا إلى الاحتمال المحير المتمثل في أننا قد نكون قريبين من ذروة التضخم. إذا كان الأمر كذلك، فقد لا يمضي وقت طويل حتى تتمكن البنوك المركزية من التراجع عن رفع أسعار الفائدة. فبيئة اليوم المخيفة المناهضة لحالة غولديلوكس "بمعنى اقتصاد إما حار جدا وإما بارد جدا" ستتلاشى وستكون الأمور على ما يرام مرة أخرى.إذا نجحت البنوك المركزية في تحقيق التوازن بشكل صحيح - وهو أمر غير مرجح، أعترف بهذا - فقد ينتهي بنا المطاف إلى رؤية ما يريده الجميع بالضبط، هبوط ناعم يأتي إما دون نمو لبضعة أرباع وإما ركود معتدل للغاية. وبذلك يكون قد تم إنجاز المهمة.لكن هناك بطاقة هوجاء تضخمية هنا، الأجور. استمع إلى الأخبار من وقت لآخر وقد تتوصل إلى أن الأجور الحقيقية في كل مكان كانت وما زالت تتهاوى. لكن هذا ليس صحيحا تماما.وفقا لمؤرخ السوق، راسل نابير، بحلول نهاية نيسان (أبريل) 2022، كانت الأجور البريطانية أعلى 13.9 في المائة من مستواها قبل كوفيد. بينما ارتفع تضخم الأسعار الاستهلاكية 9.2 في المائة فقط.في الأشهر القليلة الماضية، وصل التضخم إلى مستويات عالية جديدة ومروعة. لكن هناك سببا وجيها للاعتقاد بأن الأجور ستلحق به قريبا. وتظل سوق العمل في المملكة المتحدة ضيقة للغاية "كما هي الحال في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت الأجور الحقيقية أيضا منذ بداية الجائحة". ومع أن عضوية النقابات في المملكة المتحدة انخفضت إلى النصف عن ذروتها في 1979، إلا أنها آخذة في الارتفاع مرة أخرى.بدأ صيف من الاضطراب الصناعي في المملكة المتحدة بالفعل، كما يعلم أي شخص يأمل في أن يستقل قطارا في رحلة سهلة لحضور مهرجان غلاستونبري الموسيقي الأول منذ ثلاثة أعوام. وسيشعر أي شخص يخطط للذهاب في عطلة الصيف بالقلق بشكل متزايد، بالنظر إلى أن موظفي الخطوط الجوية البريطانية صوتوا للتو على الإضراب.يقول نابير، إن هناك "سوقا صاعدة في أسعار العمالة". وهذ ليس بالضرورة خبرا سيئا على الإطلاق. في الواقع، يمكن أن تراه تطورا مرحبا به. إنه يجعل حدوث الركود الطويل والعميق أقل احتمالا.لاحظ أيضا أنه حتى في أرقام ثقة المستهلك القاتمة الصادرة في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، ظلت نيات الشراء دون تغيير. وبالنظر إلى أن البنوك المركزية، ولا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تبدو أكثر تركيزا على رفاهية ماين ستريت من وول ستريت في الوقت الحالي، فقد تكون الأجور محركا للتضخم يقلقهم بدرجة أقل من الآخرين.مع ذلك، نمو الأجور يمكن أن يضر بهوامش الربح. انظر إلى توقعات أرباح الشركات وسترى أنه لم يتم احتساب كثير من البؤس.تشير التقديرات الحالية إلى أن الشركات البريطانية ستبلغ عن أرباح للسهم هذا العام أعلى 4 في المائة من مستويات 2019، وأن الشركات الأمريكية والأوروبية ستشهد زيادة في العائد على السهم نسبتها 38 في المائة و24 في المائة، على التوالي، كما يشير سيمون فرينش من بنك بانمور جوردون.يمكن أن يؤدي صيف من الإضرابات والارتفاعات الحقيقية في الأجور إلى تغيير ذلك بسرعة كبيرة، سواء أحدث ركودا أو لم يحدث. قد نكون على وشك الوصول. كل ما في الأمر أن وجهتنا قد لا تكون الوجهة التي كنا نتوقعها.