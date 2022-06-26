مبادرة من مجموعة السبع لمنافسة "طريق الحرير" الصيني

أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ستطلق مبادرة عالمية للبنية التحتية لمنافسة الصين.

وأوضح البيت الأبيض أن زعماء دول المجموعة سيطلقون رسميا خلال قمتهم المنعقدة حاليا في قصر إلماو البافاري جنوب ألمانيا مبادرة "الشراكة من

أجل بنية تحتية عالمية".

ومن المنتظر أن يكون المشروع الذي تم الإعلان عنه بالفعل في العام الماضي بديلا للمشروع الذي كانت الصين بدأته في 2013 باسم "طريق الحرير الجديد" والذي ترمي الصين من خلاله إلى فتح طرق تجارة جديدة باتجاه أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وداخل آسيا.

وأضاف البيت الأبيض:" نعتزم بالتعاون مع شركاء مجموعة السبع جمع 600 مليار دولار بحلول 2027 للاستثمارات في البنية التحتية العالمية" وقال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن أن الولايات المتحدة ستوفر في السنوات الخمس المقبلة 200 مليار دولار عبر منح وموارد من الحكومة

الاتحادية وجمع استثمارات من القطاع الخاص مشيرا إلى أن من المنتظر أن يتم بهذه الأموال إنشاء بنية تحتية مستدامة "تحسن حياة الناس في كل

أنحاء العالم وتعزز سلاسل توريداتنا وتنوعها وتخلق فرصا جديدة للعاملين والشركات الأمريكية وتدعم أمننا القومي".

من جانبه، قال ممثل للحكومة الأمريكية اليوم إن المبادرة التي أطلقتها الولايات المتحدة تستهدف الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط وأوضح أن الهدف هو توفير استثمارات للبنية التحتية " تحتاج إليها الدول وذلك بدون أن تخضع لإملاءات من الخارج". وقال إن المشاريع سترتبط بمعايير عالية " من أجل ضمان دفع هذه الاستثمارات اقتصاديا وتجاريا وحتى لا تؤدي إلى الوقوع في شرك الديون"، بحسب "الألمانية".

وصرح الممثل الحكومي الأمريكي بأن الدول التي تلقت موارد من المشروع الصيني وجدت أن ديونها ارتفعت وأن "ما يطلق عليها استثمارات" لم تصل إلى الناس.