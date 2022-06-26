تاسي يغلق فوق حاجز 11500 نقطة وسط انتعاش الأسهم المضاربية

ارتفعت الأسهم السعودية بنهاية تعاملات جلسة اليوم بأكثر من 200 نقطة ليستعيد المؤشر العام مستوى 11500 نقطة، بقيادة أسهم البنوك والبتروكيماويات.

وانتعشت الأسهم المضاربية خلال تعاملات اليوم، مع تسجيل 4 شركات مكاسب بالحد الأعلى، بالإضافة إلى مكاسب ما بين 9 و6 في المائة لأكثر من 10 شركات أخرى، وذلك بعد موجة هبوط حادة.

وصعد المؤشر العام 202 نقطة، ليغلق المؤشر عند مستوى 11513 نقطة، فيما بلغت السيولة 5.2 مليار ريال.

وتركزت السيولة على سهم مصرف الراجحي، ودار الأركان وكذلك بحر العرب، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 155.2 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 319.2 ألف صفقة.

وكان الاكثر دعما على حركة المؤشر العام، سهم مصرف الراجحي بعد ارتفاعه 1.9 في المائة، بالإضافة إلى مكاسب لأسهم أرامكو السعودية والبنك السعودي الفرنسي بواقع 1.2 و5 في المائة.

وأعلنت تداول السعودية اليوم عن نيتها إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة مطلع يوليو القادم.

تعتبر العقود المستقبلية للأسهم المفردة ثاني منتج يتم طرحه في سوق المشتقات المالية السعودية، بعد إطلاق العقود المستقبلية للمؤشرات.

وقد تم اختيار الشريحة الأولى التي سيتم إطلاقها من العقود المستقبلية للأسهم المفردة وهي: مصرف الراجحي، أرامكو السعودية، البنك الأهلي السعودي، مصرف الإنماء، سابك، اس تي سي، كيان السعودية ، الشركة السعودية للكهرباء، المراعي، ومعادن.

إلى ذلك، صعدت أسهم 196 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم "جبسكو، المصافي، متطورة، الأسماك" بعد ارتفاعهم بالنسبة القصوى 10 في المائة.

أيضا ارتفعت أسهم "العالمية للتأمين، أبو معطي، العبد اللطيف، باعظيم، زجاج" بنسب تراوحت مابين 9 و7 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 12 شركة تصدرها سهم دار الأركان بعد هبوطه 6.2 في المائة، ليغلق عند أدنى مستوى في نحو 4 اسابيع.

أيضا تراجعت وحدات تعليم ريت 1.9 في المائة، فيما أغلق سهما المواساة والعقارية على تراجع بـ 1.6 و1.1 في المائة.