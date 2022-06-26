الجبن المنتج محليا في لبنان يوفر على المستهلكين كلفة الاستيراد

في أحد أركان مصنع للجبن، تصنع المهندسة الزراعية ماري جورج حاتم جبن الموزاريلا الطازج بينما يقوم العمال بإعداد جبن الماعز بجوارها.

ولشغفها بصناعة الجبن، أسست ماري وعائلتها مصنع "إم الخيرات" في عام 2017 في قرية فتري الجبلية في لبنان، حيث يقومون بتربية الأبقار والماعز من أجل الحصول على الحليب الطازج وكذلك من الماشية في مزارع مجاورة.

لكن عندما حدثت الأزمة الاقتصادية في عام 2019، زادت ماري إنتاجها من الجبن ليشمل أصنافا كانت تُستورد عادة وذلك لزيادة الطلب على المنتجات المحلية.

تقول المهندسة الزراعية البالغة من العمر 29 عاما "من ورا الأزمة الاقتصادية يلي عم تصير صار كتير غالي نحن نقدر نستورد من برا فنحن إذا ما نقدر نصنعهم ونحن قادرين نصنع الأجبان يلي نحنا عم نستوردها صار أرخص من ما كان قبل وأرخص من إنه نستوردهم، والعالم عم بيشجعوا الإنتاج المحلي وعم بيكون عليهم طلب خصوصا وقت الأعياد والمناسبات".

ومن بين الأصناف التي ينتجونها الجبن الكريمي وجبن بري والبارميزان، بالإضافة إلى الأجبان المحلية مثل اللبنة والحلوم. كما تصنع ماري ما تسميه "مجودا" - وهي عبارة عن جبن جودا الشهير بنكهات مختلفة مثل النبيذ والبيرة.

وقالت ماري "متل ما شفتوا تحت المشروع تبعنا نبلش من الألف للياء، من زراعة العلف لتربية المواشي تبعنا للآخر يكون عنا الحليب لنقدر نصنع الجبنة تبعنا فنحن بهيدا العملية منكون عم نشوف الجودة تبع الحليب لنقدر نكون عم نضاهي صناعة الأجبان يلي عم نستوردها من برا".

ألقت الأزمة الاقتصادية في لبنان بظلالها على جميع مناحي الحياة بالنسبة لللبنانيين، مما دفع الكثيرين إلى اللجوء إلى البدائل المحلية للسلع.

وأوضحت ماري قائلة "بما إنت غلا الدولار وكل شي عم صارت صعبة لنستورد من برا، فصارت المطاعم والسوبر ماركت يجربوا يلاقوا المنتجات المحلية بديل عن القصص يلي كنا نستوردها ليقدروا يحطوها بالسوبر ماركت لأنه القدرة الشرائية صارت كتير واطية".

في أحد المطاعم في بيروت، يقوم الطاهي بتقطيع منتجات إم الخيرات وترتيبها لإعداد طبق من الجبن، وهو أحد أشهر الأطباق المعروضة، كما قالت الشريكة الإدارية للمطعم نور كيروز "العالم ما عندن فرق بين أجنبي ومحلي لأنه المحلي كل شي المنتجات عم تنعمل ع ذات الطريقة الأجنبية بطعمات مماثلة مش عم يتغير المنتج أو الجودة".

وأوضحت نور كيروز أن الطلب يزداد على المنتجات المحلية من الجبن. وأضافت "طبق الجبن كان عنا بالأول مجموعة متنوعة من بري، بارميزان، كان عنا كافال هلق نفس المنتج ما تغير شي عنا بعدها هي ذاتها والطلب عم بيزيد عليه وأكتر منتج عم ينباع هو طبق الجبن لأنه محلي".

