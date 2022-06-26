جونسون : من المنطقي حماية صناعة الصلب البريطانية بفرض رسوم

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد، بأنه من المنطقي أن يتمتع الصلب البريطاني "بنفس أدوات الحماية" التي تتمتع بها الصناعة في الاقتصادات الأوروبية الأخرى بحسب "بلومبيرج".

ونقلت عنه قوله لمجموعة من الصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع، إن صناعة الصلب في بريطانيا تمر "بوقت عصيب"، لأسباب من بينها ارتفاع أسعار الطاقة، مبينا "لدينا نظام في بريطانيا لا نمنح فيه صناعتنا امتيازات بالطريقة التي تفعلها بعض الدول الأخرى".

وأضاف "إنهم يدفعون ثمنا باهظا للطاقة، ونحتاج إلى إصلاح ذلك"، وجاء التصريح ردا على تقارير تفيد بأنه يستعد لانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية عن طريق فرض تعريفات جديدة على الصلب.

وذكرت صحيفة "صنداي تلجراف"، أن جونسون يعد تدابير تهدف لحماية مصنعي الصلب في بريطانيا من "فيضان الصلب الرخيص" الوارد من الخارج، وهي خطوات تردد أنها قد تلقى استحسانا من الناخبين في مناطق إنتاج الصلب التي عادة ما تصوت لحزب العمال.