رئيس "يويفا" : مشروع دوري السوبر مات .. لا أحد يريده

لا يخشى السلوفيني أليكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، من إمكانية اتخاذ إجراء قانوني من شأنه إعادة إحياء بطولة (دوري السوبر الأوروبي)، المنشقة عن مسابقات الاتحاد القاري، والتي سبق أن دعا إليها 12 من أندية الصفوة في القارة العجوز.

وقال في مقابلة مع صحيفة (جازيتا ديللو سبورت) الإيطالية، اليوم الأحد "أيا كان قرار المحكمة، فإنه لن يغير شيئا .. المشروع ميت لأن لا أحد يريد المشاركة".

ويواصل عملاقا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، وكذلك يوفنتوس الإيطالي السعي للانفصال عن بطولات يويفا، لكن الأندية التسعة المتمردة الأخرى، بما في ذلك مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين، رضخت لتهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإمكانية فرض عقوبات صارمة على الفرق المشاركة بدوري السوبر، وتقرر نقل قضية إقامة دوري السوبر إلى محكمة العدل الأوروبية، حيث من المتوقع أن تنظر فيها في يوليو المقبل.