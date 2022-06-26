بعد يومين دون إصابات بكورونا.. مطاعم شنغهاي تفتح أبوابها للزبائن

قال مسؤول في حكومة شنغهاي اليوم الأحد إن المواطنين في المدينة سيتمكنون من تناول الطعام داخل المطاعم تدريجيا اعتبارا من 29 يونيو حزيران في المناطق الأقل خطورة وتلك الخالية من أي انتشار لفيروس كورونا على المستوى المحلي خلال الأسبوع الماضي.

وكانت المدينة، التي تعتبر المركز الاقتصادي للصين، رفعت قيود الإغلاق التي استمرت شهرين في أول يونيو، لكن الكثير من المطاعم لم تتمكن من تقديم الطعام داخلها منذ منتصف مارس آذار.

ولم تسجل شنغهاي أي إصابة جديدة بسبب عدوى انتقلت على المستوى المحلي، سواء بأعراض أو بدون أعراض، يومي 24 و25 يونيو حزيران.