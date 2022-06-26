"إنفاذ" يشرف على 8 مزادات بمساحات تتجاوز 900 ألف متر مربع

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، إقامة 8 مزادات علنية منها الحضوري والإلكتروني، لبيع عقارات ومنقولات متنوعة في 6 مدن ومحافظات، في الفترة ما بين 26 و 30 يونيو، وتتجاوز مساحات العقارات المعروضة 900 ألف متر مربع.

وتعرض المزادات أكثر من 300 أصلا من العقارات والمنقولات، التي تتمثل في أراض تجارية وسكنية وزراعية وفلل وقصور سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، ومجموعة من الأنعام من الإبل والماعز، ومجموعة من الحاويات وقطع غيار السيارات، ومعدات وآلات لمصنع متخصص بالأثاث والخشبيات.

وتبدأ بمزاد وسط نجد الذي يعرض 9 عقارات، ومزاد إطلالة طويق الذي يعرض 12 عقارا، ومزاد الباطن الذي يعرض 10 عقارات، ومزاد رنية الذي يعرض 5 عقارات، ومزاد العلم الذي يعرض 13 عقارا، ومزاد الأنعام الذي يعرض 231 من الإبل الوضح والنعيم والماعز، ومزاد الحاويات الذي يعرض قطع غيار السيارات والإكسسوارات ومجموعة من الحاويات ومنقولات مستودعات، ومزاد مصنع الأثاث الذي يعرض 54 قطعةً من الآلات والمعدات والمكائن ومنظمات الكهرباء.