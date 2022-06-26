الديوان الملكي: وفاة الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ، وسيصلى عليها هذا اليوم الأحد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

