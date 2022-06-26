"المواساة": توقيع عقد مقاولة لتنفيذ مشروع مستشفى في مدينة ينبع الصناعية بـ 295 مليون ريال

أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية توقيع عقد مقاولة لتنفيذ مشروع مستشفى المواساة في مدينة ينبع الصناعية بـ 295 مليون ريال. وقالت الشركة أن مدة العقد 910 أيام من تاريخ استلام الموقع، لافتة إلى أنه يجوز التمديد باتفاق خطي مكتوب بين الشركة والمقاول.

وسيبدأ إنعكاس الأثر المالي لهذا العقد بارتفاع بند (الأصول غير المتداولة) في القوائم المالية إعتباراً من الربع الثالث من عام 2022م وسيتم الإفصاح عن أية تطورات أخرى تخص هذا المشروع فى حينه.