بعد تاريخ امتد لأكثر من قرن .. سويسرا تخسر حصرية صناعة شوكولا "توبليرون"

سيتعين على "توبليرون" إزالة عبارة "من سويسرا" من أغلفة منتجاتها، إذ أن الشوكولا الشهير المصنوع من مثلثات على شكل جبل لن يصنع حصرا في بلده الأصلي اعتبارا من العام المقبل.

وتصنع حاليا شوكولا "توبليرون" التي تأسست عام 1908 في مصنع عائلة توبلر، حصريا في العاصمة السويسرية برن.

لكن مالك العلامة التجارية، عملاق الأغذية الأمريكي "مونديليز إنترناشونال"، قال إنه سيفتح خط إنتاج جديدا لشوكولا "توبليرون" في سلوفاكيا بحلول نهاية عام 2023 "للاستجابة للطلب المتزايد".

ولم ترق هذه الخطوة للبعض في سويسرا ممن ساءهم رؤية علامة تجارية بارزة مثل "توبليرون" تنتقل إلى الخارج، لا سيما المنتجات التي يظهر على عبوتها جبل ماترهورن الهرمي الشهير ودب برن، رمز المدينة.

وقالت شركة "مونديليز انترناشونال" لـ"الفرنسية"، في بيان عبر البريد الالكتروني إنها ستواصل الاستثمار في مصنع برن "موطن توبليرون".

وأضافت "برن جزء مهم من تاريخنا وستظل كذلك في المستقبل".

ولفتت الشركة إلى أن إطلاق خط إنتاج في سلوفاكيا، حيث تنتج "مونديليز" أيضا شوكولا "ميلكا" و"سوشار"، "سيحرر سعة كبيرة" في مصنع برن، ما سيسمح له في النهاية "بتصنيع ملايين ألواح الشوكولا الإضافية".

لكن اعتماد مصنع جديد في براتيسلافا يعني أنه سيتعين على الشركة تغيير الكتابة الواردة على أغلفة "توبليرون".

وقالت الشركة "لأسباب قانونية، التغييرات التي نجريها على إنتاجنا تتطلب منا تعديل أغلفتنا لتتوافق مع القانون السويسري، ولا سيما إزالة كلمة سويسرا من الجهة الظاهرة منها".

تنتج "توبليرون" سبعة مليارات لوح شوكولا سنويا، مع تصدير 97 في المائة منها إلى 120 دولة.

وتنتشر هذه الألواح في كل مكان في الأسواق الحرة بالمطارات حول العالم، حيث يباع منها لوح كل ثانيتين، بحسب "مونديليز".