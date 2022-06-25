"الأبحاث والإعلام" تجمع المواهب الإبداعية في "ليلة مينا" في مهرجان "كان ليونز"

نظّمت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، المجموعة الإعلامية العالمية الرائدة، ومنصة "أنغامي" الموسيقية الرائدة في المنطقة، ليلة تحت عنوان "MENA Night"، حضرها العديد من المواهب والمبدعين وصناع الإعلام والحائزين على جوائز مهرجان كان ليونز للإبداع، يوم الخميس 23 يونيو.

ويُعد مهرجان «كان ليونز» الدولي، المنتدى السنوي للإعلام والصناعات الإبداعية، الذي تُقام نسخته الثامنة والستون هذا العام، حدثاً عالمياً مرموقاً ووجهة رئيسية للتفوق والتميز الإبداعي.

وقدمت أنغامي النجم الموسيقى الإلكترونية فادي فيراي إلى جانب النجوم الصاعدين من منطقة الشرق الأوسط، بيرد برسون ولوش وسميع لميع من شركة مدل بيست السعودية للترفيه الموسيقي.

كما حظي الضيوف خلال الحفل بمشاهدة حصرية لأعمال فنية برموز غير قابلة للاستنساخ (NFT) من فنانين ومبدعين إقليميين بينهم فيصل الخريجي وعلاء بلخي وعمرو بوغاري وريكس تشوك. وأشرف على العرض متحف "نقطة" الإلكتروني الرائد في تقديم أول تطبيق ذكي في العالم يضم متحفًا تشاركيًا فريدًا للخط العربي وفنونه.

وقالت جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي لـ SRMG، أنّ الاحتفاء بالمواهب الإبداعية التي مثّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مهرجان كان ليونز يعتبر فرصة فريدة لإظهار مواهبهم وابتكاراتهم المذهلة للعالم.

وأضافت "سعداء في SRMG باستضافة الفرق التي مثّلت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مهرجان كان ليونز، وباعتبارنا واحدة من أكثر المجموعات الإعلامية عراقة وأكبرها في الشرق الأوسط، كنّا ولا زلنا نحتضن أفضل وألمع المواهب من المنطقة والعالم".

وتابعت الراشد " إنّ حضور مهرجان كان ليونز لأول مرة هو فرصة لنا لبناء علاقات شراكة وتعاون جديدة، وتعزيز العلاقات القائمة مع الشركاء الإقليميين والدوليين".

واستضافت SRMG عددًا من الجلسات الحوارية التي تضمنت نقاشات مثمرة حول المواضيع المؤثرة والفرص الواعدة في صناعة الإعلام. وضمت حلقات النقاش العديد من الخبراء وصنّاع التغيير في مجال الإعلام والإبداع؛ مثل السير مارتن سوريل، الشريك المؤسس لشركة S4 Ventures، وإيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأنغامي، وداني ريشا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة BBDO في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والباكستان، فارس العقاد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة ميتا، وكلوديوس بولر، المدير العام لشركة Spotify الشرق الأوسط وأفريقيا، وبوراك كاكماك، الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوزارة الثقافة السعودية، وبير بيدرسن، مؤسس By The Network، وغيرهم.

