النفط يرتفع بفعل شح المعروض .. "برنت" يقفز إلى 111.4 دولار

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد للبرميل اليوم مدعومة بشح المعروض، على الرغم من أن الخام يتجه إلى انخفاض للأسبوع الثاني وسط مخاوف من أن زيادة أسعار الفائدة قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قال أمس الخميس، إن تركيز المجلس على كبح التضخم "غير مشروط"، مما عزز المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة التي أثرت على الأسواق المالية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.3 في المائة إلى 111.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0952 بتوقيت جرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.29 دولار أو 1.2 في المائة إلى 105.56 دولار للبرميل. ويتجه خاما القياس إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني.

واقترب النفط هذا العام من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارا للبرميل، الذي سجله في عام 2008، إذ أدى التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا إلى تفاقم نقص الإمدادات في الوقت الذي تعافى فيه الطلب من جائحة كوفيد-19.

تلقى النفط الخام الدعم من التوقف شبه الكامل للإنتاج في ليبيا العضو بأوبك بسبب اضطرابات.

وبحسب "رويترز"، قال ستيفن برينوك من شركة بي.في.إم ، إن مخاوف الركود هيمنت على المعنويات، مضيفا "مع ذلك، لا يزال هناك إجماع على أن سوق النفط ستشهد ارتفاعا في الطلب وقلة المعروض خلال أشهر الصيف، مما يحد من الهبوط".