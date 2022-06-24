بنك باركليز البريطاني يستحوذ على كينسنجتون للرهن العقاري نظير 2.8 مليار دولار

وافق بنك باركليز البريطاني على شراء شركة كينسنجتون للرهن العقاري، في إطار مساعيه لتوسيع نشاطه في سوق الاسكان في بريطانيا.

وذكر البنك أنه سوف يدفع 2.3 مليار جنيه استرليني (2.8 مليار دولار) نظير شراء شركة كينسنجتون المملوكة لمجموعتي بلاكستون وسيكث ستريت للاستثمار بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وتقع شركة كينسنجتون في مدينة ميدنهيد بانجلترا وتضم قرابة 600 موظف، وحققت الشركة صفقات رهن عقاري بقيمة 1.6 مليار جنيه استرليني من بداية العام حتى 31 مارس الماضي.

وفي إطار الصفقة، سوف يستحوذ بنك باركليز أيضا على حقيبة الرهون العقارية الخاصة بالشركة في بريطانيا، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى ملياري جنيه استرليني حتى نهاية العام.