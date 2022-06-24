النفط يتحرك في نطاق ضيق بفعل مخاوف من تباطؤ الطلب وضبابية الإمداد

تحركت أسعار النفط اليوم في نطاق ضيق بعد ارتفاعها لفترة وجيزة حوالي دولار للبرميل، إذ وازنت السوق بين مخاوف تباطؤ الطلب جراء تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والضبابية المحيطة بالإمدادات.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، أو 0.1 % ، إلى 110.60 دولارات للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا، أو 0.2 % ، إلى 104.46 دولار للبرميل بحسب رويترز .

وانخفضت الأسعار نحو 1.5 % في الجلسة السابقة، وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول إن العقود الآجلة للخام عادت مرة أخرى إلى وضع تفضيل البيع بعد أن جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات بالولايات المتحدة أقل بكثير من التوقعات، إلى جانب تراجع في بيانات التصنيع في ألمانيا. وأضاف "في ظل هذه الظروف، ستصبح أسعار النفط الخام المرتفعة شديدة الحساسية لأي زيادة في مدخلات الإمداد".

