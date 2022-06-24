الذهب يتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية بفعل مخاوف من الرفع الكبير لأسعار الفائدة

استقرت أسعار الذهب اليوم لكنها تتجه لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، إذ تأثر الطلب على المعدن الأصفر بالمخاوف من رفع البنوك المركزية الرئيسية المحتمل لأسعار الفائدة رفعا كبيرا لمواجهة التضخم الجامح.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1824.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:15 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1820.99 في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1825.90 دولار.

وهبطت أسعار الذهب نحو 0.9 % هذا الأسبوع بحسب رويترز.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول للمشرعين أمس إن التزام البنك بكبح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوى في 40 عاما "غير مشروط"، حتى مع إقراره بأن أسعار الفائدة المرتفعة بشدة قد تؤدي لزيادة معدلات البطالة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 21.02 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 % إلى 915.11 دولار للأوقية، لكنهما يتجهان لتكبد خسائر أسبوعية.