«الصحة»: انخفاض إصابات كورونا وارتفاع حالات التعافي

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات كوفيد - 19، سجلت الرياض 402 إصابة جديدة، وجدة 126 إصابة، والدمام 94 إصابة، و48 إصابة في الهفوف، و28 إصابة في مكة المكرمة، و22 إصابة في المدينة المنورة، و27 إصابة في الظهران، و17 إصابة في أبها، و17 إصابة في الطائف، ومثلها في الخبر و14 إصابة في الجبيل.
وكانت "الصحة" منذ بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا قد استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم، كما أطلقت خدمة "أولوية" التي يتم من خلالها إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا، كوفيد - 19 لمن تزيد أعمارهم على 75 عاما وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين دون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح في جميع مناطق ومحافظات المملكة.
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