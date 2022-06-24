«الصحة»: انخفاض إصابات كورونا وارتفاع حالات التعافي

أعلنت وزارة الصحة انخفاض إصابات كورونا الجديدة والوفيات وارتفاع حالات التعافي، حيث جرى تسجيل 1002 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 789296 إصابة. وأوضحت الوزارة، أن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 1059 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 770077 حالة. وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 9195 وفاة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة التي تتلقى العناية في المستشفيات 137 حالة، وعدد الحالات النشطة 1049 حالة، 37 في المائة منها في الرياض.ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات كوفيد - 19، سجلت الرياض 402 إصابة جديدة، وجدة 126 إصابة، والدمام 94 إصابة، و48 إصابة في الهفوف، و28 إصابة في مكة المكرمة، و22 إصابة في المدينة المنورة، و27 إصابة في الظهران، و17 إصابة في أبها، و17 إصابة في الطائف، ومثلها في الخبر و14 إصابة في الجبيل.وكانت "الصحة" منذ بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا قد استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم، كما أطلقت خدمة "أولوية" التي يتم من خلالها إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا، كوفيد - 19 لمن تزيد أعمارهم على 75 عاما وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين دون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح في جميع مناطق ومحافظات المملكة.