السعودية أهم وجهة عربية للمشاريع الأجنبية بـ 9.3 مليار دولار خلال عام

ارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية 37 في المائة في 2021 على أساس سنوي ليصل إلى 862 مشروعا، وبتكلفة استثمارية قدرها 32.8 مليار دولار بزيادة 1 في المائة على 2020.

وجاءت أوروبا الغربية في مقدمة المستثمرين في المنطقة لعام 2021 من حيث التكلفة الاستثمارية للمشاريع، بقيادة المملكة المتحدة، التي أسهمت بنحو 7.5 في المائة من التكلفة، فيما كانت السعودية أهم وجهة للمشاريع الأجنبية في المنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 9.3 مليار دولار.

ووفقا لـ"رويترز"، قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، في بيان بمناسبة إطلاق تقريرها السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022 إن وضع الدول العربية في أغلبية المؤشرات الدولية ذات الصلة بمناخ الاستثمار تحسن في 2021.

وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية ارتفع خلال الفترة بين عامي 2003 و2021 إلى 14443 مشروعا بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، مبينا أن هذه المشاريع وفرت ما يقرب من مليوني فرصة عمل.

وتوقع عبدالله أحمد الصبيح، المدير العام للمؤسسة استمرار النمو في 2022، ولا سيما بعد ارتفاع قيمة المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة 86 في المائة لتبلغ 21 مليار دولار خلال الثلث الأول من 2022، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، ولا سيما إذا ما انحسرت التداعيات السلبية للحرب الروسية - الأوكرانية.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول العربية خلال العام الماضي 17 في المائة، ليبلغ نحو 2.81 تريليون دولار (يمثل 2.92 في المائة من الاقتصاد العالمي)، مقابل 2.39 تريليون دولار في 2020 (يمثل 2.83 في المائة من الاقتصاد العالمي).

وتبلغ حصة السعودية من الاقتصاد العربي في 2021 نحو 29.7 في المائة (كان 29.3 في المائة في 2020) كأكبر اقتصاد عربي بنحو 833.5 مليار دولار (3.13 تريليون ريال). ويشمل التقرير 20 دولة عربية.

ويتفوق حجم الاقتصاد العربي في 2021 على ثامن أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الإيطالي البالغ ناتجه المحلي 2.1 تريليون دولار، فيما يأتي أقل من سابع أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الفرنسي البالغ ناتجه 2.94 تريليون دولار. واستحوذت ثلاث دول على 58.6 في المائة من الاقتصاد العربي في 2021 وهي السعودية بناتج محلي 833.5 مليار دولار (29.7 في المائة)، والإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بناتج 410 مليارات دولار (14.6 في المائة من الإجمالي)، ومصر ثالث أكبر اقتصاد عربي بناتج 402.8 مليار دولار (14.3 في المائة من الإجمالي).