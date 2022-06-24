مؤشرات الأسواق الأمريكية ترتفع بدعم أسهم التكنولوجيا .. وخسائر الطاقة والمعادن تضغط على «الأوروبية»

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات أمس مدعومة بأسهم التكنولوجيا بعد تراجع عائدات السندات الأمريكية الذي دعم أسعار بعض الأسهم المرتبطة بالنمو.وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 87.20 نقطة، أو 0.29 في المائة، إلى 30570.33 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند بداية التعامل 14.82 نقطة، أو 0.39 في المائة، إلى 3774.71 نقطة، في حين زاد مؤشر ناسداك المجمع 84.60 نقطة، أو 0.77 في المائة، إلى 11137.68 نقطة.من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوياتها في أكثر من عام أمس، إذ أدى تباطؤ النشاط التجاري في منطقة اليورو إلى زيادة المخاوف بشأن النمو، في حين تراجعت الأسهم الألمانية 1.8 في المائة بعد أن أطلقت البلاد "مرحلة الإنذار" من خطتها الطارئة للغاز.وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة مع خسارة بنوك منطقة اليورو 4.5 في المائة. وانخفضت عوائد السندات في منطقة اليورو أيضا مثلما تراجع اليورو.وانخفض مؤشر داكس الألماني إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر إذ دفع تراجع الإمدادات الروسية إلى إعلان مرحلة الإنذار أمس، وهو التصعيد الأخير في المواجهة بين أوروبا وموسكو منذ التدخل الروسي في أوكرانيا الذي كشف مدى اعتماد التكتل على إمدادات الغاز الروسية.وأظهر استطلاع أجرته وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، أن نمو الأعمال في منطقة اليورو تباطأ بشكل كبير هذا الشهر، وبنسبة أكبر بكثير مما كان متوقعا، مع تفضيل المستهلكين القلقين بشأن ارتفاع الأسعار البقاء في منازلهم وتأجيل عمليات الشراء لتوفير المال. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي صناعة الخدمات المهيمنة في التكتل إلى 52.8 من 56.1.وتأثرت القطاعات الأخرى مثل شركات صناعة السيارات والتعدين وشركات النفط والغاز وتراجعت أسهمها بين 2 و3.6 في المائة.وفي آسيا، أنهت الأسهم اليابانية معاملات أمس مستقرة بعد جلسة مضطربة تأثر فيها المستثمرون بمخاوف الركود.وارتفع مؤشر نيكاي القياسي 0.08 في المائة إلى 26171.25 نقطة عند الإغلاق، مواصلا التداول أعلى من المستوى النفسي عند 26 ألف نقطة بعدما تراجع إلى 25520.23 نقطة أمس الأول.وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05 في المائة إلى 1851.74 نقطة. وأنهى سهم "توشيبا" معاملاته مرتفعا 3.54 في المائة.وكان قطاع المرافق الأفضل أداء على مؤشر نيكاي وصعد 1.14 في المائة. وتراجع مؤشر شركات المعادن الأساسية 2.63 في المائة.وسجل سهم "طوكيو مارين هولدنجز" أعلى زيادة على مؤشر نيكاي وزاد 2.61 في المائة، وصعد سهم "نيبون شيت جلاس"، وسهم "طوكيو تاتيمونو" للتطوير العقاري 2.60 في المائة.وكان سهم "سوميتومو ميتال" للتعدين الأسوأ أداء على مؤشر نيكاي وتراجع 6 في المائة.إلى ذلك، صعدت الأسهم الصينية في ختام تعاملات أمس، مدعومة من تصريحات الرئيس الصيني التي عززت الآمال بإمكانية تحقيق أهداف النمو الصيني رغم الاضطرابات الناجمة عن إغلاق البلاد بسبب كوفيد - 19.وأغلق مؤشر شنغهاي المركب جلسة أمس على ارتفاع بنحو 1.62 في المائة إلى 3320 نقطة، كما صعد مؤشر سي إس آي 300 بنحو 1.72 في المائة إلى 4343 نقطة، وزاد مؤشر شنتشن المركب 2.08 في المائة إلى 2164 نقطة.