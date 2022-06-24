ألمانيا أمام أزمة اقتصادية خطرة .. رفع حالة التأهب بشأن إمدادات الغاز

رفعت ألمانيا "مستوى التأهب" أمس، بموجب خطتها الطارئة بشأن تأمين إمدادات الغاز، ما قرب البلاد خطوة من التقنين، عقب انخفاض 60 في المائة في عمليات التسليم من موسكو عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم.وقال روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني في مؤتمر أمس "نحن نواجه أزمة غاز، الغاز من الآن فصاعدا أصبح الآن سلعة نادرة، على الرغم من أن أمن الإمداد مضمون حاليا"، وفقا لـ"الفرنسية".وفي إطار المرحلة الثانية من الخطة، ستكون الحكومة قادرة على دعم الجهات الفاعلة في السوق لمواجهة الأسعار المرتفعة، أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة، فستسمح للبلاد بتنظيم تقنين.وأشار هابيك إلى أن روسيا تستخدم الغاز كسلاح ضد ألمانيا، ردا على دعم الغرب لأوكرانيا منذ بداية الحرب. وتعتمد ألمانيا، مثل عدد من الدول الأوروبية الأخرى على واردات الغاز الروسي بشكل كبير لتلبية احتياجاتها.وقلصت مجموعة غازبروم الروسية للغاز هذا الأسبوع إمداداتها إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز نوردستريم بنسبة 40 في المائة، ثم 33 في المائة، بحجة وجود مشكلة فنية.ولفت هابيك إلى أن مستوى التأهب الثاني، أي المرحلة الثانية من خطة الطوارئ للحكومة، يعكس "تدهورا كبيرا في وضع إمدادات الغاز"، وفي هذا المستوى، لا تزال ألمانيا قادرة على إدارة الوضع في الوقت الحالي.وأشار إلى أن العائلات "يمكنها أن تحدث فرقا" من خلال توفير الطاقة، في وقت تطلق فيه ألمانيا حملة للحث على اعتماد خطوات لتوفير الغاز.وكان هابيك قد قال "إن مخزونات الغاز ممتلئة بنسبة 60 في المائة فقط، وإذا دخلنا فصل الشتاء بمخزونات نصف ممتلئة، وإمدادات الغاز متوقفة، فإننا أمام أزمة اقتصادية خطرة في ألمانيا".وما زالت برلين تستورد 35 في المائة من حاجاتها من الغاز من روسيا، فيما كانت هذه النسبة 55 في المائة قبل الحرب التي اندلعت في 24 شباط (فبراير).وتسعى الحكومة الألمانية لتجنب تطبيق نظام الحصص بالنسبة إلى الأوساط الصناعية قدر الإمكان في ظل أزمة الغاز الراهنة، بحسب ما أفاد هابيك.وقال هابيك "يجب ألا يحدث ذلك في أي شهر في أفضل الأحوال"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكنه استبعاد حدوثه.وأضاف "جميع الإجراءات مصممة بحيث يتم الإبقاء على قوى السوق فعالة قدر الإمكان، وبحيث يتم توفير بدائل أخرى، ومن المهم التحول إلى مصادر أخرى للطاقة وتوسيع نطاق البنية التحتية لتجنب سيناريو نظام الحصص. وتابع الوزير الألماني "ما تتم مواجهته حاليا هو أوجه القصور الناتجة عن العقد الماضي الذي قادنا إلى هذه الاحتياجات حاليا، كان من الممكن أن يكون الوضع مختلفا لو تم إحراز تقدم حقيقي في كفاءة استخدام الطاقة وفي توسيع نطاق الطاقات المتجددة في الأعوام الأخيرة".