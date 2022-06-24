روسيا ترفع إمدادات الوقود إلى إفريقيا والشرق الأوسط مع قرب الحظر الأوروبي

تعتزم روسيا زيادة إمدادات البنزين والنفتا إلى إفريقيا والشرق الأوسط، في ظل ما تواجه من صعوبة في بيع الوقود في أوروبا، بينما تستقبل آسيا بالفعل كميات أكبر من الخام الروسي.وبحسب بيانات "رفينيتيف أيكون" ومصادر، من المرجح أن يؤدي هذا التطور إلى زيادة التنافس على العملاء الآسيويين بين روسيا ومصدري الوقود الآخرين.ووفقا لـ"رويترز"، يقلص الاتحاد الأوروبي ببطء وارداته من الخام والوقود الروسيين منذ آذار (مارس)، ووافق على حظرهما بشكل كامل بحلول نهاية 2022.وسارع مشترون آسيويون إلى زيادة مشترياتهم من الخام الروسي، على الرغم من أن آسيا ليست سوقا معتادة للوقود الروسي، لأنها تكرر نفطا أكثر مما تحتاج إليه وهي مصدر صاف للوقود.ويجعل هذا العثور على أسواق جديدة مثل إفريقيا والشرق الأوسط أمرا بالغ الأهمية بالنسبة إلى موسكو لحماية حصتها في السوق العالمية وتفادي انخفاض أكبر في إنتاج وصادرات النفط.وقال تاجر يشارك في تجارة المنتجات النفطية الروسية "يبدو أن إفريقيا والشرق الأوسط هما الخياران الرئيسان لموردي المنتجات النفطية الروسية، لذا نتوقع مزيدا من الشحنات إلى هناك في النصف الثاني من العام مع اقتراب حظر الاتحاد الأوروبي".وصدرت موسكو أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا من الخام ونحو مليوني برميل يوميا من الوقود إلى أوروبا قبل فرض عقوبات على القطاع المالي الروسي، ما جعل التجارة أصعب بكثير. وقال متعاملون "إن شركات النفط الروسية زادت في الآونة الأخيرة إمداداتها من البنزين والنفتا إلى إفريقيا والشرق الأوسط من دول البلطيق". وقبل العقوبات، كانت معظم الإمدادات الروسية إلى هناك تأتي من موانئ البحر الأسود. وتم توريد ما لا يقل عن خمس شحنات تضم نحو 230 ألف طن من البنزين والنفتا في الفترة من أيار (مايو) إلى حزيران (يونيو) من ميناء أوست لوجا على بحر البلطيق إلى سلطنة عمان وإلى مركز الفجيرة النفطي في الإمارات، وفقا لبيانات "رفينيتيف". وأظهرت البيانات أن إجمالي إمدادات النفتا والبنزين من الموانئ الروسية إلى عمان والإمارات بلغ نحو 550 ألف طن هذا العام مقارنة مع صفر في 2021 كاملا.وأفادت بيانات "رفينيتيف أيكون" وتجار أن نيجيريا والمغرب كانتا وجهتين رئيستين في إفريقيا للبنزين والنفتا الروسيين في الأشهر القليلة الماضية، بينما تم توريد عدة شحنات إلى السنغال والسودان وساحل العاج وتوجو.