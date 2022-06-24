105.9 مليار ريال الصادرات السعودية غير النفطية في 4 أشهر .. نمت 32.1 %

قفزت الصادرات السعودية غير النفطية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أبريل إلى 105.9 مليار ريال "28.24 مليار دولار"، لتشكل نحو 21 في المائة من إجمالي صادرات المملكة لتلك الفترة.

وسجلت الصادرات غير النفطية خلال فترة أربعة أشهر نموا 32.1 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من 2021 البالغة 80.18 مليار ريال "21.4 مليار دولار"، حيث إن أرقام العام الجاري قوية وتاريخية مقارنة بالأعوام السابقة، رغم ما يشهده العالم من أزمة في سلاسل الإمداد.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، لا تزال الصادرات السعودية غير النفطية تسجل منذ مطلع العام الماضي نموا سنويا متتاليا، أي منذ 16 شهرا، بفضل نمو منتجات الصناعات الكيماوية واللدائن والمطاط، وكذلك المعادن.

وخلال أبريل، نمت الصادرات غير النفطية 36.6 في المائة وهو أعلى معدل نمو سنوي خلال العام الجاري، إذ بلغت صادرات أبريل نحو 27.4 مليار ريال.

واستحوذت ثلاث دول على ثلث الصادرات غير النفطية منذ مطلع العام الجاري، وهي كل من "الإمارات، الصين، الهند"، حيث تصدرت الإمارات وجهة الصادرات غير النفطية السعودية خلال الفترة بـ14.5 في المائة من الإجمالي، وبقيمة 15.38 مليار ريال، تلتها الصين 11.7 في المائة بقيمة 12.3 مليار ريال.

وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بقيمة 8.2 مليار تعادل 7.7 في المائة، ثم تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 4.7 و4.5 مليار ريال على الترتيب.

وبحسب الرصد، فإن صادرات السعودية غير النفطية مقسمة إلى 21 مصدرا رئيسا، أبرزها "المنتجات الكيماوية، مصنوعات اللدائن والمطاط، مصنوعات المعادن، معدات النقل، الآلات والمعدات الكهربائية، المنتجات الحيوانية، المواد الغذائية والمشروبات، مصنوعات الورق، واللؤلؤ والأحجار الكريمة".

وتشكل المنتجات الكيماوية، وكذلك مصنوعات اللدائن والمطاط نحو 35.2 و29.8 في المائة من السلع المصدرة خلال أربعة أشهر، إذ بلغت صادراتهما نحو 36.6 و31.1 مليار ريال على التوالي.

وتأتي المعادن ومصنوعاتها ثالثا بقيم صادرات 8.9 مليار ريال لتشكل 8.6 في المائة، فيما قدرت صادرات معدات النقل للطائرات والبواخر وخلافها بنحو 6.9 مليار ريال.

وخلال العام الماضي، سجلت السعودية رقما قياسيا في صادراتها غير النفطية، بنحو 277.5 مليار ريال، إذ نمت 36 في المائة مقارنة بـ2020 البالغة 204.3 مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية