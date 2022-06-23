تباطؤ حاد لنمو "اليورو".. مخاطر من تدهور الأوضاع في النصف الثاني

تباطأ نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل حاد في حزيران (يونيو) في القطاع الخاص، ليصل إلى أدنى مستوى له في 16 شهرا مدفوعا بالتضخم، وفقا لمؤشر مديري المشتريات المركب الذي نشرته وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف المالي والائتماني الأمريكية أمس.

ووفقا لـ"الفرنسية"، انخفض المؤشر الذي حسب على أساس استطلاع الشركات، إلى 51.9 بعدما سجل 54.8 في المائة في أيار (مايو). ويشير الرقم فوق 50 إلى زيادة في النشاط، بينما يشير إلى انخفاض عندما يكون دون هذا الحد.

وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز جلوبال"، في بيان، "باستثناء ما لوحظ خلال فترات الحجر الصحي، كان تباطؤ النمو المسجل في حزيران (يونيو) هو الأشد منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، أي في ذروة الأزمة المالية العالمية".

واستفاد النمو الأوروبي منذ بداية العام من رفع القيود المرتبطة بوباء كوفيد - 19، ما سمح باستئناف أنشطة الترفيه والسياحة والنقل.

كذلك، استفاد من الإنفاق الأسري الذي أصبح ممكنا بفضل المدخرات المتراكمة خلال أشهر الحجر الصحي، ما جعل من الممكن تعويض الأثر السلبي للحرب في أوكرانيا.

لكن ويليامسون أكد أن تأثير هذا الانتعاش في الإنفاق بدأ يتلاشى في حزيران (يونيو) "تحت تأثير الزيادة المفاجئة في تكلفة المعيشة وانخفاض الثقة لدى الأسر والشركات".

وأشار إلى أن "أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات تتماشى الآن مع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة فقط في الربع الثاني، في مقابل نمو ربع سنوي بنسبة 0.6 في المائة في بداية العام". وأضاف أن هناك "مخاطر من تدهور الوضع في النصف الثاني من العام".

كذلك، أوضحت الوكالة الأمريكية المتخصصة في التحليل الاقتصادي أن الأغلبية الكبرى من الشركات المستطلعة "تعزو ركود الطلب وتدهور آفاق النمو إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد السياسة المالية والمخاوف بشأن الطاقة وصعوبات العرض، وهي نفسها مرتبطة بالحرب في أوكرانيا والاضطراب الناجم عن الأزمة الصحية".

قال فيليب لين كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي في تصريحات، "إن تضخما قياسيا مرتفعا في منطقة اليورو يثير مخاطر بتغذية سيكولوجية التضخم"، في إشارة إلى ظاهرة يعدل فيها المستهلكون والشركات عاداتهم مع توقعاتهم ارتفاع الأسعار.

وما إن تترسخ "سيكولوجية التضخم"، فإن المستهلكين يسارعون إلى الإنفاق للتغلب على الزيادة في الأسعار، بينما تبدأ الشركات في رفع الأسعار متوقعة ارتفاع التكاليف. وهذان السلوكان كلاهما يطيل أمد التضخم.

وأبلغ لين اجتماعا لخبراء اقتصاديين في لندن "لدينا معدلات تضخم مرتفعة جدا الآن، ومن الواضح أننا قد نكون في عالم بدأت فيه سيكولوجية التضخم في الترسخ".

وقال فيليب لين كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي "إن البنك لن يعيد النظر في قراره زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في 21 تموز (يوليو)"، وذلك بعد أيام قليلة من قيام بنوك مركزية عالمية أخرى بتسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية.

وأوضح لين أن أسعار الفائدة السلبية لم تعد ملائمة لمنطقة اليورو، لكن التخارج منها سيكون في خطوتين، الأولى رفع سعر الإيداع البالغ ناقص 0.5 في المائة إلى ناقص 0.25 في المائة في تموز (يوليو) ثم بقدر ربما يكون أكبر في أيلول (سبتمبر).

وفي الأسبوع الماضي، قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي زيادة كبيرة استثنائية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، هي أكبر زيادة منذ 1994، وهو ما يضع ضغوطا على بنوك مركزية أخرى لتسريع زيادات الفائدة.

وصعدت البنوك المركزية العالمية من معركتها ضد التضخم الجامح برفع نسب الفائدة، وهو إجراء ضروري رغم تحذير محللين من آثاره الجانبية المحتملة، وأبرزها دفع الاقتصادات إلى الركود.

في الأسبوع الماضي وحده، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ نحو ثلاثة عقود، فيما رفعها بنك إنجلترا للمرة الخامسة تواليا، أما البنك المركزي السويسري فرفعها للمرة الأولى منذ 15 عاما.

يقول فريدريك دوكروزيت كبير الاقتصاديين في شركة بيكتت ويلث مانجمنت في تصريحات، "هذا الأسبوع غير مسبوق، وهو الأكثر جنونا في مسيرتي".

وأضاف "هزت الإجراءات أسواق الأسهم مع خشية المستثمرين من أن توقف عجلة النمو الاقتصادي إذا ما تم تشديدها أكثر، رغم إقرارهم بأهميتها".

أمام هذا التحدي المزدوج للبنوك المركزية العالمية، يقول كريج إرلام المحلل في منصة "أواندا" للتداول عبر الإنترنت، "إن احتمال الركود يتزايد مع تسابق البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، حتى لا يخرج التضخم عن نطاق السيطرة". رغم ذلك تشير مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث، إلى أنها لا تتوقع ركودا في الولايات المتحدة.

وتورد المجموعة في مذكرة أن "الاحتياطي الفيدرالي يخفف الطلب عمدا من أجل تقليل ضغوط الأسعار، هذا مسار وعر، ومن الواضح أن هناك مخاطرة يمكن أن تؤدي بالاقتصاد للانزلاق إلى الركود".