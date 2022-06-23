المضاربات تفاقم أزمة الغذاء.. دول في وضع كارثي و50 مليونا على شفا المجاعة

تدور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى هذا العام حول أزمات كبرى، بداية من حرب أوكرانيا، مرورا بأزمات الجوع، وصولا إلى قضايا البيئة، والتوقعات المعقودة على اجتماع رؤساء دول وحكومات المجموعة في مدينة إلماو في ولاية بافاريا كبيرة مثل المشكلات التي ستتم مناقشتها.

وتستضيف ألمانيا القمة خلال الفترة من 26 حتى 28 حزيران (يونيو) الجاري في قصر "إلماو"، ويشارك في القمة إلى جانب أولاف شولتس المستشار الألماني قادة دول وحكومات باقي دول المجموعة، فرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا. كما يعتزم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المشاركة في القمة، وكذلك قادة الهند وجنوب إفريقيا والسنغال وإندونيسيا والأرجنتين، وفقا لـ"الألمانية".

وبهجومها على أوكرانيا، عزلت روسيا نفسها دوليا إلى حد ما، وهذا يجعل التعاون على المستوى الدولي أكثر صعوبة، ليس فقط في الأمم المتحدة. من هنا أصبحت مجموعة السبع أكثر أهمية، حيث يمكن للقمة أن تضع مبادئ توجيهية حاسمة لقمة مجموعة العشرين ومؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ، وكلاهما سيعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وتقول فريدريكه مايستر، مديرة منظمة "جلوبال سيتزن" في ألمانيا، وهي منظمة تعمل على مكافحة الفقر المدقع "ربما تكون مجموعة السبع هي المنتدى الوحيد متعدد الأطراف والمتجاوز للأقاليم الذي لا يزال قادرا على التعامل مع الحرب في أوكرانيا.. لذلك فإن مجموعة السبع تكتسب أهمية خاصة هذا العام، وأيضا باعتبارها تحالفا لأهم الدول المانحة".

ويقول أوتمار إيدنهوفر، مدير معهد "بوتسدام" الألماني لأبحاث تأثيرات المناخ، "إنه على عكس مؤتمرات المناخ الدولية الكبرى، فإن مجموعة السبع هي شكل محدود نسبيا، تتجمع فيه الدول الأكثر أهمية اقتصاديا، وكذلك أيضا عديد من الدول ذات الانبعاثات العالية.. هذا يجعل مجموعة السبع مكانا جيدا لاتخاذ قرارات شجاعة بشأن مزيد من حماية المناخ، لأنها تستطيع ذلك، ولأن هذه القرارات لها تداعيات عالمية".

وأضاف "صادرات القمح الأوكرانية آخذة في الانخفاض، إلى جانب وجود مضاربات في المواد الغذائية، ما يؤدي إلى أزمات جوع في شمال إفريقيا على وجه الخصوص".

وقال "هنا يجب أن يكون الهدف هو إطعام كميات أقل من الحبوب للماشية، وزيادة استخدامها للناس، فهذه ستكون سياسة زراعية مستدامة".

ولفترة طويلة أحرز المجتمع الدولي تقدما في مكافحة الجوع. لكن أزمة المناخ وجائحة كورونا والصراعات كانت لها عواقب وخيمة على الأزمة. وفقا لبرنامج الأغذية العالمي، هناك 50 مليون شخص على شفا المجاعة.

وتقدر منظمة الأمم المتحدة الوضع في عديد من دول العالم بأنه كارثي، وتقول "إن 750 ألف شخص في الدول المتضررة بشكل خاص مهددون بالمجاعة".

وتؤدي الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا والتغيرات المرتبطة بالجفاف إلى تفاقم الوضع، فأسعار المواد الغذائية في ارتفاع، ومن المفارقات أن أوكرانيا وروسيا هما أكبر مصدري القمح في العالم، وعادة ما يغطيان نحو ثلث الطلب العالمي.

ووفقا للأمم المتحدة، قد يواجه 1.4 مليار شخص في جميع أنحاء العالم نقصا في الغذاء، حيث تغلق روسيا الموانئ الأوكرانية، وبالتالي تحول دون تصدير المنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

وشكل وزراء التنمية في مجموعة السبع بالتعاون مع البنك الدولي تحالفا من أجل الأمن الغذائي العالمي في أيار (مايو) الماضي استجابة لتداعيات الحرب في أوكرانيا. وتشكو فيونا أولندال، الخبيرة لدى فرع منظمة "وورلد فيجن" التنموية في ألمانيا من أنه "من غير الواضح تماما حتى الآن كيف سيتصرف هذا التحالف على نحو محدد".

وقالت "أي كيف سيكون التطبيق على وجه التحديد، وكيف ستبدو الركيزة المالية؟"، مؤكدة ضرورة إشراك المجتمع المدني والدول الفقيرة على وجه الخصوص، وهي الأكثر تضررا من نقص الغذاء الحالي.

ووفقا لـ"جلوبال سيتزن"، يجب توفير عدة مليارات إضافية من الدولارات على المدى القصير لمكافحة أزمة الجوع. وتطالب مايستر قائلة "يجب أن يتبع ذلك مزيد من الاستثمارات طويلة الأجل لتعزيز الأمن الغذائي العالمي".

وتقول أولندال "المساعدات الطارئة وحدها لا تكفي لإنهاء هذه الأزمة.. يجب تدعيم صغار المزارعين في الجنوب العالمي بشكل أكبر، ويجب منحهم وصولا عادلا للأسواق"، موضحة أن هذا من شأنه أيضا تقليل الاعتماد على كبار المصدرين.

وتقول مايستر "هناك قلق من منح مساحة أقل لقضايا السياسات التنموية"، موضحة أن جعل العالم أفضل وأكثر عدلا لا تحسمه فقط مسألة الحرب أو السلام، نرى مدى ارتباط الجوع في العالم بالحرب في أوكرانيا".

بدورها توضح مارفين ماير من منظمة "وورلد فيجن"، "نحن قلقون للغاية بشأن ميل بعض الدول المانحة إلى إعادة تخصيص أموال المساعدات الطارئة للأزمة الأوكرانية بدلا من حالات الطوارئ الحالية.. نداء الأمم المتحدة لتمويل أوكرانيا كان ناجحا في وقت قصير للغاية، حيث جمع أكثر من 60 في المائة من الأموال المطلوبة مقارنة بجمع 18 في المائة في المتوسط من مطالب خطط تمويل طوارئ أخرى".

وأضافت أنه "سيتعين على مجموعة السبع زيادة التزاماتها بالمساعدات حسب الحاجة".