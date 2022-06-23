لوفتهانزا.. إلغاء 2200 رحلة أخرى بسبب نقص العاملين

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران شطب أكثر من 2000 رحلة أخرى انطلاقا من مركزيها في فرانكفورت وميونخ بسبب النقص في عدد العاملين. يأتي ذلك في خضم موسم العطلات الصيفية. كانت لوفتهانزا أعلنت قبل أكثر من أسبوعين إلغاء 900 رحلة كانت مقررة أيام الجمع والعطلات الأسبوعية (السبت والأحد) في تموز/يوليو المقبل.

وأعلنت لوفتهانزا مساء اليوم أنها "سَتُخْرِج من النظام 2200 رحلة أخرى من إجمالي نحو 80 ألف رحلة انطلاقا من محوري فرانكفورت وميونخ، ومن هذه الرحلات ما كان مقررا أيضا في بقية أيام الأسبوع التي كانت أقل تأثرا (بالإلغاءات) حتى الآن".

وأوضحت الشركة أن " الإلغاءات تسري بشكل خاص على رحلات داخلية ألمانية وداخلية أوروبية، لكنها لا تسري على رحلات مقاصد العطلات التقليدية التي يتم حجزها بشكل جيد في موسم العطلات". وذكرت الشركة أن من الممكن أن تتغير أيضا مواعيد رحلات.

وبررت الشركة القرار بأن " الإضرابات في قطاع الأمن الجوي والأحداث الجوية وعلى وجه الخصوص ارتفاع معدل الإصابة بكورونا شكلت عبئا إضافيا على النظام الآن؛ وقد وردت في الأيام الماضية بلاغات عن أجازات مرضية من أطقمنا قبل وقت قصير جدا (من مواعيد الرحلات)" ونوهت لوفتهانزا إلى أن شركات طيران ستضطر لهذه الأسباب إلى إلغاء رحلات أخرى على مستوى أوروبا.

وقالت الشركة إنها ستبلغ على الفور الركاب المعنيين بالإلغاء وستغير حجوزاتهم بقدر المستطاع إلى رحلات أخرى مناسبة.