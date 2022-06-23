الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف و3 شركات "خاسرة" ترتفع بالنسبة الأعلى

تراجعت الأسهم السعودية بنهاية تعاملات جلسة اليوم بشكل طفيف، بعدما وصلت الخسائر المؤشر العام نحو 80 نقطة خلال التعاملات، وسط تباين في أداء القطاعات الرئيسية.

وعادت أسعار النفط للارتفاع اليوم ولكن بشكل هامشي، حيث يتداول خام برنت عند مستوى 111.9 دولار للبرميل، بينما يتداول خام نايمكس عند 106.3 دولار.

وتراجع المؤشر العام 9 نقاط ، ليغلق المؤشر عند مستوى 11311 نقطة، فيما بلغت السيولة 5.3 مليار ريال.

وتركزت السيولة على سهم مصرف الراجحي، وبحر العرب وكذلك "اس تي سي"، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 143.6 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 331.8 ألف صفقة.

وكان الاكثر دعما على حركة المؤشر العام، سهم مصرف الراجحي بعد ارتفاعه 1 في المائة، في حين ضغطت أسهم بنكي الفرنسي والرياض وكذلك سابك من أداء السوق.

إلى ذلك، صعدت أسهم 121 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها الاسماك وتهامة للإعلان وكذلك المتحدة للتأمين بعد ارتفاعهم بالنسبة القصوى 10 في المائة، مع ملاحظة أن تلك الشركات لديها خسائر متراكمة.

أيضا ارتفعت سهم جبسكو ووحدات دراية ريت بأكثر من 5 في المائة، في حين صعد سهم الحمادي 4.8 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 85 شركة تصدرها سهم رعاية بعد هبوطه 6.3 في المائة، ليغلق عند أدنى مستوى منذ أبريل 2021.

أيضا تراجعت أسهم الدوائية و "ام آي اس" بأكثر من 5 في المائة، فيما أغلق سهما التعاونية وميد غلف على تراجع بـ 3.9 و3.8 في المائة.