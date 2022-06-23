مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع مكافحة العمى في سيئون

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بمديرية سيئون في محافظة حضرموت، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وتأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلةً بالمركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.