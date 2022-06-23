وزارة السياحة وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال توقعان مذكرة تفاهم

أعلنت وزارة السياحة وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال اليوم، عن إطلاق برنامج ماجستير الإدارة - مسار إدارة السياحة، الذي يمثل أحد مبادرات وكالة تنمية القدرات البشرية بالوزارة ويهدف إلى توفير برامج تعليمية سياحية نوعية وتطوير المؤهلات التعليمية والتدريبية السياحية المتاحة وتمكين كوادر بشرية تلبي احتياج سوق العمل السياحي.

وأوضح وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية محمد بشناق أن لدى الوزارة مجموعة من الأهداف الإستراتيجية الطموحة التي يجري العمل على تحقيقها بالتعاون مع شركاء الوزارة, مفيدًا أن هذا الأمر يستهدف توفير مليون وظيفة في القطاع السياحي بحلول العام 2030 الأمر الذي يتطلب رفع القدرات البشرية السياحية وتمكينها.

وجرى خلال إطلاق برنامج ماجستير الإدارة - مسار إدارة السياحة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال بهدف تنمية الموارد البشرية، ورفع نسبة التوطين، والارتقاء بالخدمات السياحية، وتسويق القطاع السياحي، ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتطوير البرامج السياحية.

وقال بشناق :" نسعى إلى بناء علاقات إستراتيجية مع قطاع التعليم والتدريب السياحي داخل المملكة وخارجها، عاداً أن توقيع مذكرة التفاهم وإطلاق برنامج ماجستير الإدارة- مسار إدارة السياحة مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال يتسق مع رؤية الوزارة التي تحرص على توفير برامج نوعية تسهم في إثراء تجربة المستفيدين من الجنسين بالمهارات والمؤهلات اللازمة ورفع مستوى جاهزيتهم للدخول إلى سوق العمل السياحي بمنتهى الثقة".

وبين عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الدكتور زيجر ديغراف أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة السياحة وإطلاق البرنامج يمثل استمرارًا لجهود الكلية في دعم السياحة التي تعد أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 من خلال اختيار الطلاب الواعدين وتطوير قدراتهم المعرفية والعملية وصقل مهاراتهم بطرق مبتكرة ليكونوا جاهزين للانضمام الى قطاع السياحة.

الجدير بالذكر أن كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال تصنف ضمن أشهر كليات الأعمال الرائدة في المنطقة من خلال تركيزها على التعلم بالتجربة مع استقطابها كوادر تدريس عالمية المستوى، وقد تأسست الكلية بالشراكة مع مؤسسة "بابسون غلوبال" العالمية التي تصنف كأفضل كلية أعمال على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتهتم وزارة السياحة بالاستثمار في الشباب والشابات السعوديين حيث أطلقت مؤخرًا برنامج التدريب "رواد السياحة" الذي يعدّ الأضخم على مستوى العالم ويهدف إلى تنمية قدرات مئة ألف شاب وشابة سعوديين وتزويدهم بالمهارات الرئيسية في مجال الضيافة والسياحة والسفر لتهيئتهم للعمل في قطاع السياحة في المملكة.